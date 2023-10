Le héros du Louvre – Le jeu du silence

Le jeu du silence est le deuxième tome de la trilogie Le héros du Louvre, des éditions Glénat, paru en septembre 2023. Une bande dessinée, d’Elie Chouraqui et Letizia Depredi, dans laquelle on retrouve Babi Maklouf et sa famille, dans une France occupée.

Assoupi dans son camion, Babi est interpellé par un homme. Il lui demande comment il a fait pour mettre ainsi son camion. Babi explique qu’il y avait du brouillard, et qu’il ne voyait rien cette nuit ! Puis, en descendant, il constate qu’il a fait de l’escalade sur les marches d’un domaine. Lui et sa famille vont se mettre à l’abri, dans la grande demeure, avant de demander s’il est bien à Chambord. Il apprend donc qu’il n’est pas à Chambord, mais à Louvigny. Là, ils constatent tous que les lieux sont déjà bien occupés. En effet, bon nombre de famille ont trouvé refuge ici. Le propriétaire explique qu’il en arrive tous les jours par dizaines. Il ne sait plus où mettre tous ces réfugiés. L’homme tente de trouver une place pour la famille, avant de demander à Babi s’il fait bien partie des déménageurs de Jacques Jaujard.

Le récit est plein de rebondissements et de tension, avec l’armée allemande qui prend la moitié de Paris. Babi va devoir faire vite pour atteindre la ligne de démarcation, entre la France occupée et la France libre. Entre temps, il va sa fille et son petit-fils repartir pour Paris, sans même pouvoir l’en empêcher. Ainsi, la bande dessinée oscille entre le voyage de Babi et sa famille, qui tentent de sauver des œuvres d’art, et le retour à Paris d’Yvette. La famille brave les dangers pour tenter de survivre. Ils doivent aussi cacher les Rembrandt, Delacroix, Leonard de Vinci… Il y a beaucoup d’émotions dans ce deuxième tome captivant et touchant. L’ambiance et le drame quotidien vont secouer cette famille, qui se retrouve, par moments, tirailler. Le dessin reste simple, plutôt rond et doux, avec des personnages expressifs.

Le jeu du silence est le deuxième tome de la série Le héros du Louvre, des éditions Glénat. Un bel album qui vient rendre hommage au courage du grand-père d’Elie Chouraqui. Un voyage émouvant, pour échapper à la guerre et aux allemands qui prennent la France et veulent mettre la main sur les œuvres d’art qu’il doit cacher.

