La vie, c’est quoi ? – Aldebert et Maud Roegiers

Quand Aldebert et Malou Harel chantent « La vie, c’est quoi ? », ils nous envoûtent de leur sublime voix. Et quand l’auteur-compositeur décide de raconter l’histoire dans un livre illustré par Maud Roegiers, cela donne une pépite. Nous avions hâte de vous présenter l’album plus en détail, il est fabuleux.

Un texte fort en émotion

« La vie, c’est quoi ? » reprend donc la chanson d’Aldebert avec merveille. Et notamment, toutes les questions qu’une petite fille peut se poser, sur le sens de la vie notamment. Elle essaie de comprendre ce qui l’entoure, les sensations qu’elle peut ressentir au quotidien. Son papa lui répond de façon poétique, avec bienveillance. Les paroles sont fortes, touchantes également, les enfants n’auront aucun mal à rentrer dans l’histoire, même ceux qui ne connaîtraient pas la chanson.

« La vie, c’est quoi ? » est également disponible sur AMAZON.

Notre avis sur le livre

Nous tenions à faire une parenthèse sur le travail d’illustration de Maud Roegiers qui est simplement incroyable. Elle réussit à illustrer les paroles de la chanson d’une main de maître avec une douce pointe de poésie. Cela rend le texte encore plus touchant, le tout déborde d’émotion, c’est magnifique. Nous avons aimé ses représentations, son imagination débordante et tellement juste à la fois, une pépite visuelle. Tout est représenté de façon métaphorique, les enfants n’auront aucun mal à comprendre les différents sentiments illustrés. Sans oublier la complicité entre le papa et sa petite fille, dans le regard qu’ils se portent, les visages emplis d’amour et de tendresse. Enfin, les couleurs sont chaudes, un joyeux mélange de dessins au crayon et à la gouache pour créer encore plus de proximité avec le jeune lecteur. Quel talent !

En s’accompagnant de Maud Roegiers, Aldebert offre une seconde vie à sa merveilleuse chanson « La vie, c’est quoi ? ». Les paroles et l’interprétation qu’en fait l’illustratrice sont magiques. Un véritable coup de cœur que nous vous invitons à découvrir sans plus tarder.

Et pour ceux qui ne connaîtraient par la chanson, nous finirons avec le clip officiel de « La vie, c’est quoi ? » qui est époustouflant de beauté. Bonne découverte !