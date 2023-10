Chance ou malchance ? – Ian de Haes

« Chance ou Malchance ? » est un album jeunesse raconté et illustré par Ian de Haes. Les enfants vont suivre les aventures de deux amis – un jeu garçon et un ours – lors d’une promenade en pleine nature. Alors que l’ours tombe au sol et découvre un diamant, ils commencent à se demander s’il s’agit d’une chance, d’un hasard ou d’un coup du sort.

Quelques mots sur l’histoire

Alors que les deux amis se promènent, l’ours trébuche et trouve un diamant. Ils décident d’aller au magasin pour voir ce qu’il peut valoir. En chemin, l’ours finit par perdre le diamant qui tombe de sa poche. Alors qu’ils font marche arrière, ils tombent dans un trou où se trouve un coffre rempli de richesses. Ils s’en mettent plein les poches, croisent des voleurs et se font dépouiller. Ils reprennent leur marche et observent que les voleurs ont perdu leur butin en tombant d’un pont. Le duo arrive enfin à la boutique. La dame est ravie de les accueillir, car ils se sont débarrassé des méchants. Elle leur offre une multitude de gourmandises, à tel point qu’ils tombent malade. Un ogre qui les observe au loin décide de ne pas les manger jugeant qu’ils sont trop mal en point. Finalement, sans parler de chance ou de malchance, ils se sont bien amusés durant cette journée riche en aventures.

« Chance ou malchance ? » est disponible aux Éditions Alice ou sur AMAZON.

Notre avis

Il suffit d’avoir le livre « Chance ou malchance ? » entre les mains pour se rendre compte à quel point l’histoire est chaleureuse. Les illustrations sont chaudes, avec l’omniprésence d’un orange marronné qui apporte du rythme au récit. Il se dégage également un sentiment d’optimisme qui colle parfaitement au thème principal, celui du hasard.

Nous avons particulièrement aimé la thématique, que nous avons assez peu rencontrée dans les nombreux livres que nous avons chroniqués. Qu’est-ce que la chance ? Qu’est-ce que la malchance ? L’auteur nous offre sa propre définition grâce aux aventures de ces deux personnages. Et elles sont nombreuses ! Certaines se terminent bien, d’autres moins bien. Est-ce que l’on peut réellement apparenter cela à de la chance ou à de la malchance ? Finalement, il s’agit surtout d’une succession d’événements qui peuvent amuser et rythmer une journée.

« Chance ou malchance ? » est un livre qui va beaucoup amuser les enfants pressés de voir ce qui va encore arriver aux deux héros. Vont-ils avoir des problèmes ? S’en sortiront-ils indemnes ? Suspens…