Mes p’tits pop-up – Les dinosaures

Les dinosaures est un des titre de la nouvelle collection Mes p’tits pop-up, des éditions Larousse. Un imagier pop-up, paru fin août 2023, de Marie Paruit et Mathilde Bourgon, qui vient présenter, aux tout-jeunes lecteurs, à partir de 2 ans, différents dinosaures.

Le livre présente, sur la première double page, le plus gourmand des dinosaures, le diplodocus. Il est expliqué que grâce à son long cou, le dinosaure peut attraper les feuilles au sommet des arbres. Le diplodocus engloutit des feuilles par milliers ! Sur l’illustration, l’un des diplodocus représentés ressort de la page, par rapport aux autres. A la double page suivante, avec ses plaques sur le dos, le stégosaure semble impressionnant. Mais si on l’embête, le stégosaure se défend avec sa queue hérissée de piquants ! La troisième double page présente le tricératops, au milieu d’un troupeau, qui broute paisiblement. L’ancêtre du rhinocéros n’aime pas qu’on le dérange.

Ainsi de suite, le livre pop-up présente, à chaque double page, un dinosaure différent. Un imagier en volume, avec des dinosaures qui semblent sortir des pages, pour en apprendre plus, sur ces animaux préhistoriques fascinants. Le récit reste court et adapté aux jeunes lecteurs. Le texte vient simplement décrire la scène, apportant des mots de vocabulaire, aux enfants. En effet, la petite histoire documentaire est plaisante, avec cet univers fascinant des dinosaures. Le livre reste simple et solide, permettant d’être facilement pris en main. Avec ces animaux qui sortent de la page, les enfants découvrent le volume et un véritable moment interactif. Le dessin reste rond et doux, plutôt coloré et efficace.

Les dinosaures est l’un des trois titres de la nouvelle collection Mes p’tits pop-up, des éditions Larousse. Un livre fabuleux qui présente une histoire documentaire, adapté aux enfants, pour découvrir l’univers fascinant de ces créatures préhistoriques.

