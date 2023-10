Idéfix et les irréductibles – Idéfix et le druide

Idéfix et le druide est le cinquième tome de la série Idéfix et les irréductibles, des éditions Albert René, paru en septembre 2023. Une bande dessinée jeunesse, de Matthieu Choquet et Philippe Fenech, qui présente une histoire complète, cette fois-ci, mais surtout la première rencontre entre Idéfix et Panoramix.

Une nuit de pleine lune, au forum de Lutèce, une jeune chienne semble attirée par l’odeur alléchante de bonne charcuterie. Jambons, saucissons et boudins, entre autres, semblent l’attendre paisiblement. Alors que la chienne attrape un os, une ombre menaçante se profile. La petite chienne est tombée dans un traquenard ! Elle est aussitôt enlevée et mise dans un baluchon… Un pigeon, non loin de là, a vu la scène. Il est terrorisé. Le lendemain matin, Padgachix et Baratine parlent d’un ton grave de Sirogrenadine. Turbine et Idéfix arrivent près d’eux. Notre héros demande ce qui se passe. Padgachix explique que les chiens de Lutèce disparaissent un par un comme des saucissons pendant le petit déjeuner ! Baratine renchéri, affirmant qu’il y a deux jours, Tombédanlapiscine a disparu et hier c’était Primederix ! Les amis décident d’enquêter…

Pendant ce temps, Panoramix se fait voler sa besace, lors d’une sieste dans la forêt. Il comptait aller à Lutèce pour acheter une nouvelle serpe ! Il va lui falloir, à lui aussi et son compagnon Amnésix, aller à Lutèce, pour enquêter. Ainsi la bande d’irréductibles et les deux druides vont se croiser et s’entraider, car les deux affaires, semblent plus ou moins liées ! Ce nouveau tome présente, non pas trois histoires, comme d’habitude, mais un récit complet. Une histoire originale qui invite à découvrir la première rencontre entre Idéfix et Panoramix ! La bande dessinée offre un récit rythmé et plaisant, entre humour, aventure et références. Il est agréable de retrouver les irréductibles, pour une longue aventure, faite de rebondissements et d’entraide. Le dessin reste dynamique et plaisant, avec un trait vif et fluide, des personnages expressifs.

Idéfix et le druide est le cinquième tome de la série Idéfix et les irréductibles, des éditions Albert René. Un tome exceptionnel, car pour la première fois il présente un récit complet, mais en plus il vient dévoiler la première rencontre entre Idéfix et Panoramix, à travers une enquête au poil !

Lien Amazon