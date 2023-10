Nexcube – Le cube casse-tête de chez Goliath

Nexcube présente une nouvelle génération de casse-tête addictif, conçu de manière ergonomique. La marque Goliath a remanié l’incontournable cube, avec un mécanisme unique, qui permet de tourner de manière plus fluide, entre les mains, des enfants à partir de 8 ans, et plus !

Nexcube est un jeu de casse-tête, inspiré du fameux casse-tête des années 80, qui s’est répandu partout dans le monde. Le jeu est géométrique, à trois dimensions, composé de 26 éléments, de petits cubes, qui peuvent se déplacer sur toutes les faces, ou presque. Un système d’axes et un mécanisme élaboré permettent à ce casse-tête de faire bouger ces cubes, librement, sans qu’ils en tombent.

Le but du jeu reste et le même simple, il faut remettre les petits cubes, afin d’avoir un grand cube avec toutes les faces de couleurs correctement mises. Un casse-tête difficile, mais des guides et des vidéos, sur Internet, permettent de solutionner le cube.

Cette nouvelle génération de casse-tête, invite à reconstituer le cube, le plus rapidement possible, avec l’aide d’un mécanisme unique. En effet, Nexcube est conçu de manière ergonomique, tout en gardant son aspect de cube. C’est le mécanisme du cube, à l’intérieur, qui permet de tourner de manière plus fluide les différents éléments. Une expérience de jeu optimale et personnalisable car l’élasticité de Nexcube est réglable. Un ajustement idéal, pour chacun, car pour les défis chaque seconde compte !

Le casse-tête Nexcube est idéal, pour s’exercer, expérimenter et relever des défis par la suite. Culte, ce cube est toujours tendance et amélioré, pour plaire à la jeune génération, qui n’hésite pas à s’affronter, en retenant les différentes formules. En effet, des formules, à apprendre à cœur permettent de solutionner les cubes, qui retrouveront chacun leur face ! Un cadeau sympathique, à petit prix, à retrouver au pied du sapin de Noël…

