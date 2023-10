Sami et Julie au cirque – Les histoires de P’tit Sami

« Sami et Julie au cirque » rejoint la collection « Les histoires de P’tit Sami » aux Éditions Hachette Éducation. Les enfants vont retrouver leurs héros préférés au cirque, au beau milieu d’un spectacle, à la découverte de magiciens, clowns et acrobates.

Ils vont en prendre plein les yeux et les lecteurs aussi !

La collection « Les histoires de P’tit Sami » propose des histoires qui permettent une lecture interactive. Les enfants auront la possibilité d’échanger avec leurs parents en commentant les illustrations glissées dans le texte ou en répondant aux questions qui lui sont posées. Le but étant de le mettre en confiance, de lui permettre de s’exprimer, et pourquoi pas, de développer son langage.

« Sami et Julie au cirque » est également disponible sur AMAZON.

Le livre illustré « Sami et Julie au cirque » ne déroge pas à la règle. Les auteurs vont permettre aux enfants d’enrichir leur vocabulaire avec des mots qu’ils entendent assez peu finalement. Et ils vont également leur permettre d’être en immersion dans un monde à part, assez fascinant, à la découverte de différents métiers et mises en scène assez détonantes. Confortablement installés dans leurs fauteuils, Sami et Julie vont faire la connaissance de musiciens, de trapézistes, de jongleurs, d’un clown équilibriste, d’acrobates et autres artistes qui font le show. Comme toujours, les illustrations sont colorées, attrayantes, parlantes aussi. Les textes sont faciles à comprendre, courts et percutants. Et c’est justement ce qui va leur permettre de faire leurs propres commentaires durant la lecture.

Une chose est sûre : ils vont beaucoup s’amuser !

« Sami et Julie au cirque » fait partie de ces livres qui donnent le sourire. Et ils auront envie de se rendre au cirque pour découvrir les secrets qui s’y cachent. Les enfants vont aimer commenter ce qu’ils observent, ils auront également la possibilité de s’entraîner à lire avec leurs parents.