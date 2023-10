Un dimanche sous la pluie – Un album à découvrir !

« Un dimanche sous la pluie » est un livre jeunesse à retrouver aux Éditions Québec Amérique. Les autrices Madeleine Allard et Agathe Bray-Bourret nous offrent un album illustré, tout en fraîcheur. Alors que la pluie ne cesse de tomber, une fratrie est bien décidée à trouver des activités à faire à la maison.

Les jeunes lecteurs n’auront qu’à s’en inspirer !

Quelques mots sur l’histoire

« Un dimanche sous la pluie » raconte l’histoire d’une famille contrainte de rester à la maison car il pleut dehors. Alors que les trois enfants s’imaginent s’ennuyer, ils se rendent vite compte qu’il y a plein de choses sympas à faire chez soi. Ils jouent, construisent des cabanes au milieu du salon, aident maman dans les tâches ménagères. Ils cuisinent, lisent, dessinent, colorient, et s’inquiètent désespérément pour leur chat grigri, qui ne semble pas être à maison. Alors que le soleil refait son apparition, la famille décide de sortir pour prendre l’air. Ils en profitent pour observer des pompiers qui jouent au basket, très certainement heureux que la pluie se soit calmée. De retour à la maison : surprise ! Grigri les attendait sagement devant la porte d’entrée. Et pour terminer la journée comme il se doit, il se remet à pleuvoir, pile pour le moment du bain et du coucher.

Qui a dit qu’on ne pouvait rien faire lorsqu’il pleut ?

Nous sommes tombés sous le charme de ce duo d’autrices qui réussit à aborder des sujets de vie quotidienne de façon joviale. La narration est riche et suffisamment détaillée, pour prouver aux enfants qu’il est possible de faire tout un tas d’activités à l’intérieur en temps de pluie. Quant aux illustrations, elles sont magnifiques et en totale adéquation avec ce que raconte l’histoire. Elles sont douces et colorées, un doux mélange d’aquarelle et de gouache.

« Un dimanche sous la pluie » est un livre qui rappelle de doux moments passés en famille, l’hiver notamment, au chaud sous un plaid. Une délicieuse ode aux jours de pluie qui, en plus de ravir la nature, promet de doux moments de quiétude à la maison.