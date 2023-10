Ce qui nous lie – Anne Laval

« Ce qui nous lie » est un album raconté par l’autrice-illustratrice Anne Laval. Publié aux Éditions Les Fourmis Rouges, les enfants vont se laisser porter par la douceur d’une histoire racontée au fil des saisons. Et par la complicité qui règne entre les deux protagonistes, une petite fille et sa grand-mère.

Quelques mots sur l’histoire

« Ce qui nous lie » raconte l’histoire d’une jeune fille qui profite d’instants précieux avec sa grand-mère durant les 4 saisons de l’année. Au printemps, elle écoute les oiseaux chanter et s’émerveille de chaque fruit, fleur et légume ayant poussé. En été, elle lézarde, part à la cueillette près de la rivière et concocte une délicieuse ratatouille. Vient alors l’automne et les promenades dans la forêt à ramasser des feuilles de toutes les couleurs. Et puis l’hiver, saison durant laquelle le froid force à hiberner à la maison autour d’activités créatives.

Notre avis sur le livre

« Ce qui nous lie » fait partie des livres qui embarquent instantanément le jeune lecteur du fait de son caractère enfantin qui ressort de toutes les illustrations. Anne Laval a un style bien à elle, de ceux qui plongent les enfants dans un univers réaliste auquel ils peuvent s’identifier. En effet, le livre semble avoir été réalisé sous nos yeux avec des crayons épais qui font penser à ceux que les tout-petits utilisent pour colorier. Les couleurs étincellent de page en page, elles sont réalistes de cette nature que l’on aime plus que tout, de ces saisons qui passent et ne se ressemblent pas.

Et il y a aussi cet amour palpable entre la fillette et sa grand-mère. La petite fille ne cesse d’interroger sa grand-mère sur le cycle de la vie. D’ailleurs, la métaphore faite avec la nature est puissante ici. Elle explique que de la même façon qu’une fleur se plante, pousse et se cueille, l’amour grandit intensément, et se transmet de génération en génération.

« Ce qui nous lie » raconte aussi le temps qui passe, et de l’importance de s’émerveiller devant une nature en perpétuelle évolution, au fil des saisons.