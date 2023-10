L’authentique Petit Ourson Guimauve ou un sort ?

Et si on changeait un peu les règles d’Halloween en ajoutant un soupçon de douceur à nos chaudrons magiques ? Depuis 1962, Cémoi régale petits et grands avec son petit ourson moelleux, gourmand et addictif. Saviez-vous qu’il existe plusieurs saveurs et variétés ?



Un Petit Ourson Guimauve ou un sort ?

Halloween est une fête de plus en plus populaire en France. Et si les enfants languissent de porter des costumes effrayants, ils n’oublient pas pour autant l’essentiel : la possibilité de se régaler de gourmandise toute la journée. Un porte-à-porte des plus festifs ! Et si les bonbons effrayants s’imposent comme les stars de la journée, notre Petit Ourson Guimauve n’aura aucun mal à s’imposer. Comment ? Parce qu’il est délicieusement gourmand, bien sûr ! De plus, Cémoi ne cesse de le décliner avec des recettes encore plus originales.

De quoi contenter les fans du premier jour et ceux qui arrivent en cours de route !

À la découverte de trois saveurs authentiques

Disponible dans toutes les GMS, l’authentique Petit Ourson Guimauve au chocolat au lait 100 % français, s’impose comme un classique. Mais sachez que Cémoi propose également un enrobage au chocolat blanc et un autre au chocolat noir. Chanceux, nous avons pu goûter ces trois recettes, et sans surprise, elles sont délicieuses. Notre préférée ? Celle au chocolat noir, elle est ultra gourmande, le goût de la guimauve ressort en force, un délice !

Cémoi soigne de plus en plus ses recettes

Nous avions envie de faire une parenthèse pour vous dire que les oursons sont créés et fabriqués en France. Et que depuis quelque temps, ils sont glissés dans des sachets recyclables, et on apprécie que la marque s’intéresse à l’environnement.

L’authentique Petit Ourson s’invite dans la hotte du Père Noël

Noël arrive à grands pas les amis ! Et nous avons quelques petites exclues pour vous. Cémoi va compléter sa gamme avec trois nouvelles recettes gourmandes. Vous retrouverez une boîte généreuse à partager – 267 grammes tout de même – aux trois parfums cités plus haut. La marque proposera aussi un format plus petit, une boîte de 100 grammes à glisser sous le sapin. Ainsi qu’un sachet « Le Petit Hérisson » composé d’une guimauve enrobée de caramel, chocolat au lait et céréales croustillantes.

Vous en avez l’eau à la bouche ? Nous aussi !

Vous l’aurez compris, l’iconique Petit Ourson ne cesse d’avoir du succès. Pas étonnant donc qu’il se transmette de génération en génération, créant de plus en plus d’aficionados, nous les premiers !