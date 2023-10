Le petit Larousse de l’Histoire de l’Art est un bel ouvrage, de Vincent Brocvielle, paru aux éditions Larousse, en septembre 2023. Un beau livre cadeau, qui présente une nouvelle édition entièrement remaniée et actualisée, qui également faire justice aux femmes artistes.

Le documentaire invite à tout savoir des plus grands chefs-d’œuvre de l’art, en débutant avec un avant-propos de l’auteur. Un sommaire très complet, de deux pages, permet de se retrouver chronologiquement. Ainsi, dans cette première partie, qui débute avec l’invention de l’écriture, on retrouve l’art sumérien. Il y a aussi les arts égyptiens, grecs, celtes et romains. L’art qui passe des papyrus aux temples, des fresques aux monnaies, tout comme la céramique, la poterie… Après ces arts, vient le temps de la Bible, la transmission des textes saints, les premières églises, les croisades, les retables et les tableaux. L’art paléochrétien est l’art du christianisme primitif, et s’étend sur deux siècles, avant de retrouver l’art roman.

Le documentaire, très riche et complet, invite à découvrir les grandes périodes, les principaux styles et courants esthétiques, les courants les plus marquants. Il y a aussi les chefs-d’œuvre de la peinture, de la sculpture et de l’architecture à retrouver dans l’ouvrage. Le beau livre reste intéressant et riche, passionnant, il replace chaque création dans son contexte historique. Il montre ainsi comment les grandes découvertes et les changements de société ont pu influencer les artistes. Dans cette nouvelle édition, des femmes artistes sont représentées, telles que Mary Cassat, Berthe Morisot, Sonia Delaunay, Rosa Bonheur… Le documentaire est immersif, avec des belles reproductions des grandes œuvres, qui restent détaillées et bien expliquées.

Le petit Larousse de l’Histoire de l’Art est un bel ouvrage, des éditons Larousse, qui offre une très belle réédition. Un beau livre cadeau à offrir, qui invite à découvrir les grandes périodes, les principaux styles et courants esthétiques, entre chefs-d’œuvre et artistes, de tous arts.

