Spamalot – Treize ans après un premier succès retentissant, Pef (l’ancien Robin des Bois, appelé aussi mais c’est plus long Pierre-François Martin-Laval) remet au goût du jour l’oeuvre monumentale des Monty Python, la comédie musicale complètement déjantée et adaptée du film tout aussi farfelu ; Sacré Graal. Un spectacle pour se taper sur les cuisses et rire à gorge déployée.

SPAMALOT

Au théâtre du Paris jusqu’au 24 avril 2024

La scène parisienne est secouée par le retour en fanfare de la comédie musicale culte, Spamalot ! Créée à Broadway en 2005 par le non moins cultissime Eric Idle, l’un des génies déjantés des Monty Python, cette pièce parodique de la légende arthurienne, inspirée du film légendaire des Monty Python, “Sacré Graal” (1975), est de retour sous les projecteurs. Et qui d’autre que Pierre-François Martin-Laval, alias PEF, pour reprendre le flambeau et incarner le légendaire Roi Arthur en personne !

Humour décalé et totalement déjanté Dix ans après avoir brillamment adapté et joué cette œuvre monumentale, PEF remonte sur les planches pour nous offrir une version au goût du jour de Spamalot. Cette comédie adaptée du film “Sacré Graal” parvient à séduire un public toujours avide de lapins tueurs, de Français flatulents et de questions cruciales sur le transport des noix de coco par les hirondelles. Une perle d’humour délicatement graveleux qui ravira les aficionados de l’œuvre des Monty Python. Lapins tueurs et français flatulents ! Dans Spamalot, le Roi Arthur et ses chevaliers de la Table Ronde doivent affronter les iconiques lapins tueurs et les Français flatulents tout en se creusant la cervelle pour résoudre l’épineuse énigme : “les hirondelles peuvent-elles vraiment transporter des noix de coco ?” Les représentations de cette pépite théâtrale ont débuté en fanfare le 23 septembre 2023 au prestigieux Théâtre de Paris. Ne ratez pas cette folie arthurienne revisitée, car Spamalot promet de faire rire aux éclats, tout en éclairant enfin le mystère des hirondelles et des noix de coco ! INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION : Comédie musicale jusqu’au 24 avril 2024 Théâtre de Paris – 15 rue Blanche – Paris IXe Tarifs : à partir de 20 euros

