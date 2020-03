Le jardin de Rose est une bande dessinée d’Hervé Duphot, parue aux éditions Delcourt, en mars 2020. Un bel album, qui décrit le quotidien monotone d’une quinquagénaire au désespoir, qui tente de trouver un emploi, qui voit sa vie bousculée par son intégration à une communauté de jardiniers.

Dans le hall d’entrée du Pôle emploi, Françoise entend toutes les remarques et les réponses des conseillers. Assise sur une chaise, parmi d’autres candidats, elle patiente et écoute tout ce qui s’y passe, surtout les malheurs des autres… C’est alors qu’elle est appelée. Elle suit sa conseillère, jusqu’à un bureau, un peu plus éloigné. Elles y parlent de son dossier, pour la recherche d’un emploi de comptable ou de secrétariat. La conseillère remarque un trou dans le CV, et aimerait avoir plus d’explications. Françoise explique que son mari a préféré qu’elle s’arrête, pour élever leur fils… Puis, elle a pu reprendre le travail, quelques années, avant la crise et le licenciement. La conseillère met aussi un point sur le fait qu’elle ne possède toujours pas de voiture, ni de permis. Enfin, pour se remettre à jour et connaître certains logiciels, elle propose une future formation.

C’est une belle et plaisante chronique qui est à découvrir ici, un joli conte moderne, qui dépeint le quotidien monotone et sournois d’une quinquagénaire qui n’arrive pas à retrouver du travail, vit avec un mari qui ne s’intéresse plus à elle et ne l’encourage pas et tente d’aider sa voisine qui a eu un accident à cause d’elle. Un malentendu va bouleverser son quotidien, lorsqu’elle va entrer dans une communauté de passionnés du jardinage. Elle va y faire des rencontres, se découvrir une passion, un temps calme et reposant, coupé de tout. Une douce parenthèse dans sa vie banale et morne, comme un enchantement, en plein cœur d’une banlieue, où elle habite. La bande dessinée se lit facilement, elle est curieusement captivante, avec cette femme disciplinée, qui se voit mentir et s’engage dans une belle et douce aventure, comme pour réapprendre à vivre. Le scénario est bien découpé, posé, offrant parfois simplement des planches sans paroles, laissant le temps s’écouler tranquillement. Le dessin à l’aquarelle est doux, fin et expressif, très plaisant à découvrir et joliment coloré.

Le jardin de Rose est un bel ouvrage, une bande dessinée intéressante et douce, qui présente une histoire moderne, sur fond de romance, présentant une quinquagénaire un peu perdue, maladroite, qui va réapprendre à vivre grâce à un jardin familial.