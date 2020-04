Le Mont Saint-Michel et sa baie vus du ciel est un nouvel ouvrage de la collection Vus du ciel, des éditions Ouest France. Un beau livre de François Levalet, paru en février 2020, qui propose de redécouvrir les richesses de la baie du Mont Saint-Michel.

C’est par une carte graphique de la baie du Mont Saint-Michel et de ses alentours, ainsi que d’un sommaire complet, que débute l’ouvrage, au format original. La découverte est plaisante et originale, offrant un joli point de vue et une belle expérience. Ainsi, avec un cerf-volant et un petit appareil, François Levalet, va capter de magnifiques paysages, entre témoignage et poésie, de la baie du Mont Saint-Michel, et des quelques villes et villages alentours. Une baie majestueuse qui depuis douze siècles a fait rêver les hommes qui y ont bâti un palais de granite, pour l’archange Saint-Michel. Des lieux incontournables et petits endroits secrets, qui font aussi la richesse de la baie.

C’est par étapes que se fait cette découverte, de Granville au Bec d’Andaine, la traversée de la baie, de Genêts à Beauvoir, le Mont Saint-Michel, et du barrage du Couesnon à la pointe du Grouin. De nombreuses photographies agrémentent, bien évidemment, le beau livre, qui offre aussi une présentation succincte, néanmoins intéressante et enrichissante, pour découvrir toute la baie du Mont Saint-Michel. Les villes, les villages, les presqu’îles, la baie, les cités, le littoral, les édifices religieux, la pêcherie, les stations balnéaires, les pointes, les ruisseaux, les falaises, la lande, les marées, et bien d’autres éléments sont à retrouver dans cet ouvrage complet et dépaysant. En français et en anglais, il invite à un survol inédit et poétique, de villes et villages autour de la baie du Mont Saint-Michel, d’approcher d’un peu plus près le chef-d’œuvre en granite, afin de contempler différemment sa beauté exceptionnelle, tout comme la nature majestueuse qui l’entoure.

Le Mont Saint-Michel et sa baie vus du ciel est un bel ouvrage de François Levalet, qui présente ce joli patrimoine architectural, mais aussi naturel, autour de jolies photographies, prises du ciel, avec un cerf-volant, et quelques infirmations et anecdotes autour des sites incontournables à découvrir.