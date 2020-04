Utiliser skype en toute sécurité en travaillant chez vous

Lorsque vous travaillez à domicile, une connexion Internet fiable est primordial parce que tout le travail se déplace en ligne, y compris les réunions. Ce sont les plus sensibles en matière de connectivité Internet. Même une petite interruption de service vous déconnectera de la video conférence et de la discussion. Ensuite, vous perdrez le flux et serez plus préoccupé par ce que vous avez manqué plutôt que de vous concentrer sur ce qui est discuté, etc.

Comment obtenir un Internet rapide et sécurisé pour Skype lorsque vous travaillez à domicile

Skype existe depuis 20 ans, offrant à ses millions d’utilisateurs des appels vocaux et vidéo gratuits sur n’importe toutes les appareils compatible sur Internet. Cependant, des failles de sécurité ont poussé les utilisateurs à rechercher une protection supplémentaire, et le service est même bloqué dans certains pays. Notre meilleur VPN pour Skype vous aidera à accéder au service et à rester protégé tout en utilisant Skype.

Si vous avez besoin d’une solution permanente, votre meilleur choix est d’installer PureVPN. C’est le meilleur VPN Skype en raison de sa couverture de serveur, de ses vitesses rapides et de son excellente sécurité. En l’utilisant, vous pourrez vous connecter à un pays où Skype est disponible gratuitement. De plus, tout votre trafic sera crypté et masqué, et votre connexion ne sera ni interceptée ni surveillée.

Les particuliers et les entreprises utilisent Skype ou d’autres services de voix sur IP (VoIP) pour passer des appels privés et de groupe ou des conversations vidéo en ligne. Il peut également être utilisé pour envoyer des messages instantanés ou partager des fichiers. Il est gratuit et ne coûte de l’argent que si vous utilisez ses fonctionnalités premium, comme la messagerie vocale ou les SMS et les appels en dehors de Skype.

Cependant, dans de nombreux pays, Skype est soit limité, soit totalement interdit. PureVPN peut vous aider à accéder au service en toute sécurité même s’il est bloqué dans votre pays actuel et offre les avantages suivants:

• Crypter le trafic Internet d’un appareil pour que l’adresse IP soit masquée.

• Réacheminer le trafic Internet d’un appareil via un tunnel extrêmement sécurisé et via un serveur situé ailleurs

• Agir comme un masque et permettant aux utilisateurs de contourner les restrictions géographiques et de débloquer Skype en Chine par exemple.

PureVPN propose désormais un essai de 7 jours à 0,99 € afin que les utilisateurs puissent tester et profiter de toutes les fonctionnalités de PureVPN et revenir à leur plan d’un an à la fin de la période d’essai. Il s’agit d’une offre à durée limitée et s’adresse en particulier à ceux qui sont vulnérables à la sécurité de leur appareil et qui travaillent à domicile en raison d’un verrouillage. Alors, n’attendez pas et abonnez-vous à PureVPN dès maintenant!