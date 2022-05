Le poussin Arc-en-ciel est une histoire tendre et amusante, d’Erine Savannah et Lucile Ahrweiller, parue aux éditions Langue au chat, en mars 2022. Un livre, à la couverture molletonnée, aux pages cartonnées et solides, adapté aux jeunes lecteurs, à partir de 6 mois.

Nina a laissé tomber sa boîte de craie, en jouant près du poulailler. Poulette, qui passe par là, n’en croit pas ses yeux… Elle trouve toutes ces couleurs merveilleuses ! La poule veut plus de couleurs dans sa vie. Pour cela, elle pense que si elle mange des aliments adaptés, ses poussins naitront colorés ! Lundi, Poulette grignote une grosse fraise rouge, en imaginant son premier poussin. Elle pense qu’il sera rouge, comme un camion de pompiers, mais bien plus facile à câliner ! Mardi, c’est une belle carotte qu’elle picore. Poulette rêve à son deuxième poussin. Elle l’imagine d’un bel orange, comme le fruit du même nom…

Le récit est plein de tendresse, répétitif, il est captivant et entrainant. Il invite également les tout-jeunes lecteurs à découvrir les couleurs. L’histoire est simple, plaisante à suivre, avec l’imagination de Poulette et sa tendresse. Les jours de la semaine sont aussi à découvrir, dans ce petit album adapté, à la couverture matelassée et aux pages cartonnées, aux coins arrondis. Le texte est simple, rythmé et répétitif, permettant, au fur et à mesure des lectures, aux enfants de participer. L’apprentissage des couleurs et des jours de la semaine se fait donc en douceur, avec ce récit amusant et tendre. Les illustrations sont colorées, également amusantes et douces, accompagnant parfaitement l’histoire.

Le poussin Arc-en-ciel est un livre, des éditions Langue au chat, qui propose un éveil aux premières histoires, aux enfants, avec un petit format adapté. Un ouvrage facile à manipuler, qui propose aussi un apprentissage, tout en douceur, des couleurs et jours de la semaine, à travers un texte attrayant et répétitif.

Le poussin Arc-en-ciel aux éditions Langue au chat