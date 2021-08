Le songe du corbeau est un récit graphique des éditions Delcourt, paru en juin 2021, de l’Atelier Sentô et M.C. Alberto. Une bande dessinée qui présente un thriller onirique, évoquant la part sombre de l’enfance, s’inspirant de faits divers tragiques au Japon.

Ce matin, avant qu’il ne parte au travail, sa femme lui tend une enveloppe blanche, avec son nom dessus. Elle lui explique qu’elle a trouvé cela dans la boîte aux lettres. Il n’y a ni adresse ni expéditeur. Elle trouve cela étrange… Elle se demande donc ce que c’est, une admiratrice secrète, ou une lettre de menace ! Le mari la rassure rapidement en affirmant que ce n’est probablement rien d’important. Il trouve que sa femme a beaucoup d’imagination ! Il glisse l’enveloppe dans la poche de sa veste et s’en va l’air de rien. En réalité, l’homme tremble de tous ses membres. Il emprunte le même chemin chaque jour, mais aujourd’hui quelque chose semble différent. Il a l’impression qu’on l’observe. Il pense à la lettre, il a la sensation qu’il attendait cette lettre. L’enveloppe ne contient pas de message, mais une feuille de papier noir pliée en forme de corbeau.

Le récit oscille entre le présent et le songe, la réalité et les souvenirs, présentant une histoire assez sombre et inquiétante. Des souvenirs semblent revenir à Koji, un homme qui a l’âge de dix ans a été kidnappé. Aussi, des souvenirs douloureux et étranges mêlés à l’imaginaire, va mener le héros dans un thriller onirique. En effet, autour de lui, une nouvelle série de disparitions va le confronter au passé. La frontière entre le réel et l’irréel est très faible, aussi, on se perd un peu entre souvenirs, cauchemars, réalité, songes… Cependant le thriller est haletant, captivant, troublant et sombre, avec ce héros qui tente de trouver la vérité, une quête difficile, où il lui faudra se confronter à ses démons passés et ses actes oubliés. Le dessin est tendre, avec un trait très fin, délicat et plutôt rond.

Le songe du corbeau est un récit complet, des éditions Delcourt, un thriller onirique, s’inspirant de faits divers tragiques du Japon, tout en évoquant la part sombre de l’enfance, à travers une quête de la vérité pour un homme perdu entre présent et passé.