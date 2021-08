Crusaders, tome 3, Spectre

Spectre est le troisième tome de la série de science-fiction de Christophe Bec et Leno Carvalho, Crusaders. Une bande dessinée, parue aux éditions Soleil, en juin 2021, présentant une menace terriblement dévastatrice extraterrestre, ainsi des milliers d’espèces extraterrestres réunies pour tenter de faire face à la menace.

Leurs adversaires ont élaboré ce plan depuis plus de dix millions d’années. Ce sont des brûleurs, des conquérants, des dévastateurs, des exterminateurs… Une espèce extraterrestre est à la surface d’une planète et étudie les lieux. Il en résulte que le niveau de perturbations est encore à un seuil critique. La planète des Escheridia a été frappée de plein fouet par une force indéfinissable. De ce fléau, il ne reste que des carapaces ouvertes, cassées et corrodées. Il s’agit de milliards de fossiles, des vestiges d’une extermination de masse ! Le plan a abouti grâce à l’activation de la matrice énergétique, qui projette une force cosmique qui est nommée Spectre. Une force qui va plonger les mondes dans des âges sombres si tous ceux de la grande assemblée de la délégation n’agissent pas rapidement. Sinon on assistera à des extinctions de civilisations…

Les êtres humains tentent de faire leur part du travail dans les recherches autour des graines Largan. Ils sont même sur le point de se faire percuter et donc de détruire le vaisseau. Mais la commandante Tarkovski va tenter une chose… Ainsi, malgré une petite entorse au règlement, les êtres humains arrivent à capturer, malgré tout avec des pertes, une graine dévastatrice Largan, afin que les Emanants puissent l’étudier. Dans le même temps, les extraterrestres ont réussi à trouver une planète organique, faite d’une membrane, qui pourrait sauver les autres planètes d’un futur impact… La bande dessinée est dense, au scénario bien ficelé et tortueux, présentant la suite des aventures spatiales et incroyables de Natalia et une poignée d’êtres humains, qui vont découvrir des espèces différentes, tenter de leur faire confiance, mais aussi douter autour d’un prochain complot et de la sauvegarde de la planète Terre. Les évènements et les informations s’enchainent, dans ce troisième tome qui révèle bien plus encore, entre réalité et souvenirs enrichissants de Natalia. Le dessin est dynamique et puissant, parfois maladroit, néanmoins efficace et plaisant.

Spectre est le troisième tome de la série Crusaders, des éditions Soleil, qui révèle la suite des aventures spatiales de Natalia et de ses compagnons enrôlés dans une guerre indescriptible face à une menace extraterrestre dévastatrice…