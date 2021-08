Timoté visite le château de Versailles est un nouveau titre du petit héros d’Emmanuelle Massonaud et Mélanie combes, paru aux éditions Gründ, en juin 2021. Un livre, pour les jeunes lecteurs, qui propose de visiter l’un des plus beaux sites de France.

Cette fois-ci, c’est Artus qui vient passer quelques jours chez Timoté. Eulalie, la maman d’Artus, propose d’aller visiter le château de Versailles. Timoté est très content et demande même si Lila et Maxou peuvent les accompagner. Papa est d’accord et affirme qu’ils passeront les prendre sur leur chemin. Un peu plus tard, la statue équestre de Louis XIV accueille tout le monde. Maman salue le Roi-Soleil qui a bâti le somptueux château. Lila s’émerveille et le trouve très beau. Maxou et Artus filent vers la grille royale, croyant qu’elle est toute en or. Papa les reprend, expliquant que la grille est recouverte de feuilles d’or. Avant d’entrer dans le château, tous admirent la cour de Marbre.

Ainsi, en suivant les pas de Timoté, sa famille et ses amis, les jeunes lecteurs font, eux aussi, une petite visite du château de Versailles. Le livre propose de découvrir ce grand site touristique, avec une histoire travaillée en partenariat officiel avec le château de Versailles, pour retrouver l’essentiel. Des lieux, statues et bouts d’histoire adaptés aux petites connaissances que les enfants peuvent avoir et qui donnent aussi envie d’aller visiter le château. Le récit est entrainant, plaisant à lire et à suivre, avec Timoté et ses amis curieux et émerveillés. De grandes illustrations accompagnent l’histoire présentant aussi les statues, grilles, cours, jardins, galeries, chambres… A la fin de l’ouvrage des activités et jeux sont proposées aux enfants, pour continuer de s’amuser avec le petit héros et découvrir le château de Versailles.

Timoté visite le château de Versailles est un livre des éditions Gründ, réalisé en partenariat avec le château de Versailles, qui propose de découvrir, à travers la visite amusante de Timoté et ses amis, le grand site touristique de France, afin de donner envie aux enfants de découvrir le patrimoine français.