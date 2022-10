Expérience hors norme, le stage de survie est un séjour dans la nature qui va vous permettre d’apprendre plein de choses. Véritable test de vie, cette épreuve vous transformera en une tout autre personne.

Le stage de survie, c’est quoi ?

Formation sur terrain, le stage de survie est tout simplement un entraînement au cours duquel vous serez en pleine harmonie avec mère Nature. Lors de cette période, vous allez apprendre à dépasser vos limites ainsi que vos peurs. En effet, chaque participant va indubitablement apprendre à découvrir la nature, à se débrouiller tout seul, mais aussi se connaître soi-même. Toutefois, vous avez le choix entre faire le stage tout seul ou venir participer en groupe composé de 12 personnes au maximum.

Selon le type de stage choisi, vous allez vous retrouver dans un environnement naturel plus ou moins inhospitalier. Une fois la formation lancée, vous allez essayer de dompter divers éléments afin de survivre au mieux que vous pouvez. Par exemple, vous êtes dans l’obligation de fabriquer un abri, de trouver de quoi vous nourrir ainsi que de l’eau potable, etc. Pour ce faire, il est essentiel d’avoir un kit de survie.

Le stage de survie pour une expérience inoubliable

Durant votre séjour, vous allez apprendre à faire face aux pires situations. Pour déjouer facilement les obstacles se dressant devant vous, ayez le courage de sortir de vos zones de confort.

En participant à un stage de survie, vous allez vite apprendre à vous détacher de votre routine quotidienne et découvrir comment être débrouillard et autonome. À vrai dire, c’est durant le stage que vous allez le plus vous découvrir vous-même et surmonter vos peurs. D’autant plus, dans ce genre de milieu, vous devez impérativement faire attention à ce qui se passe autour de vous.

D’un autre côté, c’est également l’opportunité d’apprendre les diverses techniques de survie et de développer votre capacité d’adaptation en fonction de ce que vous trouverez.

Quel type de stage de survie choisir ?

En ce moment, il existe en tout six types de formation de survie :

les stages standards ;

les stages en famille ;

les stages bushcraft ;

les stages en milieu urbain ;

les stages commando

et les stages de survie en montagne.

Pour une première expérience de survie, nous vous recommandons de choisir les stages standards. Cependant, si vous vous estimez être un dur, vous pouvez choisir les stages commando ou les stages de survie en montagne.