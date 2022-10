Poupées & amigurumis de Noël au crochet

Le crochet revient de plus en plus en vogue ces dernières années. En parallèle, le Do It Yourself se démocratise aussi grandement. À l’approche de Noël, les Éditions de Saxe vous propose de confectionner vous-même votre décoration de Noël. Le livre “Poupées et Amigurumis de Noël au crochet” vous propose une quinzaine de modèles à suivre pas à pas.

À l’approche de Noël, les Éditions de Saxe vous propose de crocheter vous même votre décoration. Nul besoin d’être expert·e en crochet, même si vous débutez, le livre “Poupées et Amigurumis de Noël en crochet” vous accompagne à chaque étape. En effet, une dizaine de modèles sur le thème de Noël, au degré de difficulté croissant, vous permet de vous essayer à cet art. Ou simplement de continuer à développer votre créativité si vous êtes déjà bien à l’aise. Vous pourrez retrouver quelques créateur·rice·s incontournables que certain·e·s habitué·e·s connaissent sûrement. Entre autres, Lucienne Compotine vous emportera dans son monde imaginaire peuplé de poupées totalement craquantes. De son côté, Coton & gourmandises vous a concocté ses petites boites de l’Avent. Ou encore Annab-crochet qui vous présente son petit renne aux allures de Rudolf… De quoi pénétrer dans un monde fantastique à crocheter sans modération !

Absolument adorables, ces petites poupées et ces objets en crochets vous occuperont avec plaisir durant les douces soirées d’hiver. Devant le chauffage ou au coin du feu, sous votre plaid avec vos aiguilles, crochetez et rembourrez ! Pour chaque modèle, le livre “Poupées et Amigurumis de Noël en crochet” vous indique tout le nécessaire dont vous aurez besoin. Par exemple, le type de fil, le type de crochet, quelques accessoires supplémentaires, etc. Au final, quelques petits personnages mythiques de l’univers de Noël viendront peupler votre intérieur.