Le choix d’une imprimante 3D n’est pas tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer dans l’impression 3D. Vous avez également besoin de matériaux appropriés pour optimiser les résultats. Les filaments d’impression 3D font partie des matériaux que vous devrez sélectionner à un Bitcoin Prime. Le marché actuel propose de nombreux filaments, ce qui rend le choix du bon filament insurmontable pour certaines personnes. Chaque filament a des utilisations, des caractéristiques et des propriétés uniques.

Le prix est souvent un critère de sélection des filaments pour imprimante 3D. Mais même si vous avez utilisé une bourse de crypto-monnaies comme https://bitiq.org/ et que vous avez fait un malheur en tradant des Bitcoins, vous devez tenir compte d’autres facteurs. Cet article présente des directives et des conseils pratiques pour choisir un filament pour une imprimante 3D.

Tenez compte de la taille

La taille fait partie des facteurs essentiels à prendre en compte lors du choix d’un filament pour imprimante 3D. La taille fait référence au diamètre du produit. Choisir un filament de la bonne taille permet de s’assurer qu’il s’insère dans la buse de l’imprimante et d’éviter les problèmes de blocage. Le diamètre de la plupart des filaments est de 2,65 mm ou de 1,75 mm. Et ces options fonctionnent avec la plupart des imprimantes du marché actuel. Néanmoins, vérifiez la documentation de votre imprimante 3D pour sélectionner un filament de taille correcte.

La meilleure approche consiste peut-être à rechercher les fournisseurs de filaments, en examinant leurs spécifications de circularité et de tolérance. Il s’agit de qualités de taille essentielles qui indiquent la qualité d’un filament. La tolérance mesure la plage de diamètres du filament en tout point. D’autre part, la rondeur est la mesure de l’écart, montrant la cohérence de la forme d’un filament. Par conséquent, vérifiez ces attributs lorsque vous choisissez le filament de votre imprimante 3D.

Tenez compte du matériau du filament

Vous avez peut-être besoin d’une pièce résistante aux chocs. Dans ce cas, optez pour des filaments en ABS ou en polycarbonate. Mais si vous voulez un objet semi-rigide ou flexible, choisissez des matériaux à base de TPE ou de TPU dont les composants sont faciles à façonner.

Le matériau du filament est le premier facteur déterminant pour le fonctionnement et l’apparence du design. Mais le matériau du filament doit être compatible avec votre imprimante 3D. L’ABS, le CPE, le Nylon, le PLA et le PVA sont les matériaux les plus courants pour les filaments d’imprimantes 3D. Chacun de ces matériaux a ses propriétés qui influencent le résultat de la conception de l’impression 3D. Par conséquent, faites des recherches sur différents matériaux pour choisir celui qui convient à votre style d’impression et aux résultats souhaités.

Choisissez la meilleure marque

Le marché propose des filaments pour imprimante 3D de différents fabricants. Une fois que vous avez déterminé le matériau et la taille compatibles avec votre imprimante, choisissez le fabricant qui propose des produits de qualité. Le choix d’un fabricant de filaments peut être décourageant car ce domaine compte de nombreuses marques.

Par conséquent, lisez les commentaires que d’autres clients ont écrits après avoir utilisé des filaments de différents fabricants. N’achetez pas non plus vos filaments en vrac ou en gros. Testez plutôt les filaments disponibles pour déterminer la marque qui vous convient le mieux. Avec cette approche, vous trouverez un produit qui vous en donnera pour votre argent.

Tenez compte des propriétés environnementales

L’environnement dans lequel vous allez utiliser le filament doit également influencer votre choix de filament d’impression 3D. Pendant la fusion, certains plastiques peuvent émettre des COV dangereux au fil du temps dans un environnement fermé. Si vous choisissez de tels filaments, imprimez à l’extérieur ou utilisez-les avec une imprimante 3D fermée. C’est le cas, par exemple, des filaments ABS.

Vérifiez également si les filaments que vous choisissez sont sensibles à l’humidité. De plus, déterminez si le produit nécessite un environnement sec pour son stockage. D’autres considérations concernent le niveau de résistance à l’eau et l’odeur que le filament pourrait dégager. Si vous imprimez dans votre espace de vie, optez pour des filaments en PET, PHA ou PLA.

Réflexions finales

Choisir le filament approprié pour une imprimante 3D est un défi pour certaines personnes. Toutefois, la prise en compte de ces facteurs vous aidera à choisir un produit qui vous sera utile. Contactez des experts pour obtenir une aide professionnelle si vous ne parvenez pas à choisir les filaments de votre imprimante 3D.