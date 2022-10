Quelles marques de voitures sont parmi les plus populaires à la vente en 2022 ?

La fin de l’année approchant, il est désormais possible de faire un bilan des meilleures ventes d’automobile et voir quelles sont les marques leaders du marché. Comme chaque année, on observe des différences significatives entre le marché de l’occasion et du neuf. Dans le cas de voiture hors d’usage ou abimée, il est dorénavant possible de vendre une voiture en l’état à un professionnel. Rachat Voiture rachète aux particuliers des voitures endommagées, en panne ou hors d’usage. Un avantage pour les propriétaires qui souhaite se séparer d’un véhicule inutile, notamment quand celui-ci exige d’engager de coûteuse réparation pour être remise sur le marché de l’occasion par exemple.

Peugeot en tête du classement des voitures neuves

C’est avec la Peugeot 208 II qui atteint la première place des voitures neuves les plus vendues en France en 2022. Elle était déjà en tête en 2020 et 2021, avec respectivement 92 796 et de 88 013 immatriculations. Cette année, elle compte près de 68 000 immatriculations depuis le mois de janvier. Une performance pour la citadine au Lion.

Le SUV 2008 II se retrouve quant à lui à la cinquième place, suivi par la 308 III en 7e et le 3008 II en 8e position.

Renault en second

C’est avec la Renault Clio V, éternelle rivale de la Peugeot 208 II que Renault occupe la seconde marche du podium, et ce depuis 2020. Mais avec 47 589 immatriculations cette année (comparée au 85 247 de 2021) elle se trouve talonnée par les chalengeuses. Évoquons également le modèle C3 III, qui gagne une place par comparaison à l’année dernière en se hissant au 4e rang des voitures les plus vendues de l’année. Le Renault Captur II est parvenu à contester durant le mois de juin, la 5e place à Peugeot, mais il est redescendu au 6e rang, qu’il occupe depuis l’année dernière. Quant au modèle Arkana, commercialisé en Europe depuis 2020, il bondit à la 10e position, un gain de 11 places par rapport à l’année passée.

Dacia sur le podium

En effet, les Français ont largement plébiscité Dacia, notamment le modèle Sandero III qui s’offre cette année la troisième marche du podium avec 46 032 immatriculations cette année. La Dacia Sandero III pourrait bien dépasser la Clio de Renault, tant elles sont au coude à coude. Le Dacia Duster II obtient pour sa part la 9e place, maintenant sa position par rapport à l’année 2021.

L’occasion se transforme

Même si l’ensemble du secteur accuse un ralentissement, le marché de l’occasion représente 3,5 fois plus de vente que le neuf, avec 2,74 millions d’automobiles achetées en seconde main.

La Renault Clio demeure l’indéboulonnable de l’occasion, suivie de la Citroën C3 et de la Golf de Volkswagen.

Quasiment disparus du marché du neuf, les monospaces parvenaient à se maintenir en occasion. Désormais en chute libre, on observe l’engouement pour les SUV : alors qu’ils ont bien moins d’ancienneté, les SUV tendent à récupérer les scores des monospaces.

Enfin, les modèles premium comme la Mercedes Classe C ou la BMW Série 3 conservent les faveurs du public ou progressent encore légèrement.