L’enfant des Lucioles – Vent d’automne

Vent d’automne est le troisième tome de la série jeunesse L’enfant des Lucioles, de la collection Tchô !, des éditions Glénat. Une bande dessinée d’Arnaud Boutle, parue en septembre 2023, qui propose de suivre Fifrèle et ses amis, pour un nouveau combat.

Fifrèle prend de l’eau pour répartir sur les plantes, dans le potager. Elle espère que ce qu’elle fait compensera le manque de pluie. Alors qu’elle continue d’arroser, un jeune lutin passe et l’observe. Fifrèle voit bien l’autre lutin, elle s’en étonne. Puis, il reprend son chemin, elle continue son travail. Un portail s’ouvre et des enfants sortent en courant. Ils font une course. Sur leur passage ils bousculent les plantes de Fifrèle et font tomber l’eau. La lutine est a marre, elle râle après les enfants. Elle s’assoit sur le rebord du bassin, pour souffler. La maman de Fifrèle arrive et se pose un instant auprès de sa fille. Fifrèle se confie, elle pense qu’ils ont utilisé tellement de magie, pour créer les portails que les gamins ne s’en rendent pas compte et qu’ils utilisent la magie n’importe comment. La mère trouve sa fille bien morose…

L’héroïne trouve que les choses vont bien trop vite. Elle se retrouve seule à la maison, avec ses pouvoirs défaillants. Le moral n’est pas vraiment là… Sa maman part pour la capitale, sa meilleure amie l’abeille part faire sa vie, avec son nouveau compagnon. Mais elle ne va pas avoir beaucoup de temps pour se lamenter, car un nouveau fléau arrive dans la vallée… Une nouvelle enquête et un nouveau combat à découvrir dans cette bande dessinée bien rythmée et toujours aussi plaisante à lire. Le conte écologique met en garde sur la pollution des humains, sur la propagation de certains produits dans les rivières, les sols… Les lecteurs suivent aussi l’évolution de Fifrèle, lutine attachant, héroïne courageuse et déterminée. Le dessin reste assez simple, avec un trait doux et un univers doucement coloré.

Vent d’automne est le troisième tome de la série jeunesse, de la collection Tchô, des éditions Glénat. Un album qui présente une nouvelle saison, ainsi qu’une nouvelle mission pour Fifrèle, un combat contre un parasite qui menace le domaine…

Lien Amazon