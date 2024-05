Les 10 Commandements, l’Envie d’Aimer – La tournée 2024

Partagez





Les 10 Commandements, l’Envie d’Aimer en tournée à travers la France : une aventure divine ! La célèbre comédie musicale des années 2000 fait son grand retour avec de nombreuses nouveautés. Les chansons originales sont toujours présentes, mais elles ont été revisitées par Pascal Obispo.

Le spectacle musical « Les 10 Commandements, l’Envie D’Aimer », inspiré du récit biblique, prend vie sur scène dans toute sa majesté et sa splendeur. Avec des chansons inoubliables composées par Pascal Obispo et une mise en scène réalisée par Giuliano Peparini, cette production captive le public par sa musique envoûtante, ses décors somptueux et ses performances artistiques éblouissantes.

Chaque représentation est une expérience immersive, transportant le public à travers les siècles pour revivre cette histoire intemporelle de manière émotionnelle et enchanteresse. Mené par une distribution talentueuse, « Les 10 Commandements, l’Envie d’Aimer » offre un spectacle inoubliable, mêlant moments de contemplation et de joie. Des chansons emblématiques comme « The Desire to Love » et « My Brother » résonnent avec puissance et touchent le cœur des spectateurs.

Sur scène, les artistes incarnent avec passion les figures mythiques de Moïse, Ramsès et autres personnages, emmenant le public dans un voyage à travers l’histoire. « Les 10 Commandements, l’Envie d’Aimer » promet une expérience inoubliable. Au milieu de moments palpitants, émouvants et épiques, cette comédie musicale brille sur scène, captivant le public dans un univers où la foi, l’amour et le sacrifice prennent vie.

Musique : Pascal Obispo

Contenu : Lionel Florence et Patrice Guirao

Réalisation : Giuliano Peparini

Avec : Benjamin Bocconi – MOÏSE / Leelou Garms – NEFERTARI / David Lempell – RAMSES / Sarah Koper – YOKEBED / Julien Arcuri – AARON / Margaryta Buisan – SEFORA / Tony Bredeley – JOSUE / Awa Sy – BITHIA / Sharon Laloum – MYRIAM