Les animaux marins en bande dessinée, le sixième tome

Les animaux marins en bande dessinée reviennent dans un sixième tome, paru aux éditions Bamboo, fin mars 2021. Un ouvrage aussi drôle qu’enrichissant, de Christophe Cazenove et Jytéry, qui propose de découvrir les fonds marins et leurs habitants.

Une pieuvre présente à d’autres poissons, le poisson papillon pyramide. Un poisson qui doit son nom à cette forme blanche qu’il porte sur son flanc. Il vit dans l’océan Pacifique tropical, parmi les coraux. Il se déplace en banc, avec plusieurs centaines d’individus, à une profondeur maximale de 60 mètres. Il se nourrit de plancton, face au courant, sur la pente extrême des coraux. Le poisson papillon pyramide forme un couple temporaire au moment de la reproduction. Son nom scientifique signifie « poisson à moitié taureau »… Alors que la pieuvre présente le poisson papillon pyramide, un autre poisson qui suit la visite de cette partie de l’océan Pacifique, se satisfait de ce discours passionnant. Il se retourne vers sa conjointe qui a plutôt l’air énervé. Un autre poisson femelle se tourne alors vers la première demandant si son mari lui a aussi promis un voyage en Egypte !

De nouveaux gags nous plongent dans les eaux des océans de notre Terre, à la découverte d’animaux marins étranges, curieux, incroyables et surtout drôles. Les fonds marins se dévoilent à travers des situations détournées, des moments cocasses et des dialogues improbables et poilants. Ainsi, différentes sortes d’animaux marins sont à découvrir, comme le poisson papillon pyramide, la pieuvre violacée, la méduse cassiopéa, le crabe décorateur, la blennie imitatrice, les radiolaires, mais aussi des virus ou encore l’AMTI, l’Aqua-culture Multi-Trophique Intégrée. La bande dessinée est aussi passionnante, intéressante que drôle, avec ces planches et ces gags qui s’enchaînent, tout en apportant des connaissances et du savoir sur cette faune aquatique fabuleuse et étrange. Le dessin est toujours aussi vif et fluide, expressif et coloré, offrant un univers graphique plaisant à retrouver.

Les animaux marins en bande dessinée est un nouvel album des éditions Bamboo qui offre à découvrir, tout en s’amusant et en rigolant, les fabuleux et incroyables fonds marins de notre planète et tous ces êtres improbables, à travers des gags toujours efficaces.