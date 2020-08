Les chroniques de l’univers – La thrombose du cygne

La thrombose du cygne est le premier tome d’une nouvelle série de science-fiction, intitulée Les chroniques de l’univers. Une bande dessinée parue aux éditions Dargaud, en juillet 2020, de Richard Marazano et Ingo Römling, entre space opera et quête initiatique.

Un vaisseau spatial se situe à quelques unités astronomiques de l’horizon luminique de l’étoile Alpha Gygna. Dans un compartiment, deux adolescents, des étudiants font quelques vérifications. Mark relève des informations sur l’étoile et fait quelques commentaires, ce qui agace Polly. Elle déteste ces jacasseries de physiciens. Mais les deux étudiants sont bientôt interrompus par un signal sonore, qui leur rappelle l’heure des cours. Une leçon d’histoire les attend ! Ils arrivent bientôt dans un autre compartiment, où ils rejoignent trois autres de leurs camarades. Une vidéo s’est mise en route, où ils retrouvent leur doyen, plus jeune, qui débute son discours. Les jeunes gens ont quatre à cinq siècles à apprendre en deux heures, un condensé qui ne plaît pas aux étudiants. Alors qu’ils discutent au lieu d’écouter la leçon d’histoire, Oot-Jah demande si quelqu’un a pensé à nourrir Pearl.

Un évènement étrange et improbable, qui n’était censé n’être qu’un phénomène théorique, est en train de se produire devant les yeux des étudiants qui sont pris dans une thrombose. A l’intérieur du soleil, ils découvrent une étrange planète, comme morte, avec une sorte de temple. Avec leur doyen, bien mystérieux, les étudiants vont voir de plus près ce monument et découvrir des artefacts. La bande dessinée est intéressante, présentant un futur aussi éloigné qu’indéterminé, avec un groupe d’étudiants qui voyage dans l’espace, à bord du Thucydide. Des phénomènes étranges, des mensonges, une promesse, du danger et une quête à venir, sont les principaux éléments, qui font de ce space opera une aventure spatiale à venir plutôt bien menée et captivante, avec des personnages différents, qui se complètent bien. Le dessin est moderne, bien travaillé et détaillé, offrant un bel univers graphique à découvrir.

La thrombose du cygne est le premier tome de la nouvelle série de science-fiction Les chroniques de l’univers. Une bande dessinée, parue aux éditions Dargaud, qui présente un groupe d’étudiants dont le vaisseau spatial s’est écrasé sur une étrange planète…