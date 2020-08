Basilicò : Une famille Italienne et du Basilic !!! Ankama Éditions

Jusqu’où ira une femme pour pouvoir élever des enfants comme elle le désire ?? Vous le découvrirez en lisant Basilicò. Une chronique familiale en one shot parue depuis le 7 Juillet 2020 aux Éditions Ankama !!! Au programme : des recettes de cuisine, des secrets de famille, un peu de rancoeur mais surtout beaucoup d’amour !!!!

Le décor :

« J’ai toujours rêvé d’écrire un livre de recettes. Pendant des années, j’ai accumulé des notes, en attendant le jour où je pourrais enfin me consacrer à l’écriture. Mais malheureusement, je crains de ne jamais pouvoir commencer … »

Aussi mystérieuse qu’émouvante, Maria dort à présent sagement dans son cercueil nous faisant profiter de ses élucubrations post mortem !!! Autour d’elle, se pressent des amis/es de la famille, pour lesquels il lui reste peu de considération. Mais surtout, ses cinq enfants qu’elle nous décrit sommairement avant d’entrer dans les détails. Nous avouant ses préférences, ses rancoeurs, le destin qu’elle aurait aimé …

En un flash-back, nous voici en 1969. Devant Mère Supérieure, Maria, jeune fille abandonnée, raconte sa rencontre avec Pietro, son désir de former une famille à elle avec des bambins aimants et joyeux. Un désir viscéral …

Elle ne le sait toujours pas, mais, ces propres enfants possèdent aussi des rancoeurs à son sujet. Notamment, le départ de leur père avec la nourrice Turque, plus jeune et plus belle. Moins « Italienne », moins Sicilienne peut être ….

Ainsi commence l’histoire … Une histoire qui nous mènera dans la vie de chacun de ses enfants, puis dans la vie de Maria, pour qu’on comprenne enfin, les sacrifices commis pour être enfin mère !!!!

Le point sur la BD :

L’auteur Giulio Macaione s’adonne a un exercice de portraitiste, de l’illustration au scénario, tout au long de son Basilicò, publié aux Éditions Ankama. Il dépeint avec une sensibilité étonnante, un à un, chaque élément de cette famille en les associant à des recettes de cuisine typiquement « Italienne ». Cette BD sent le basilic, les carcans familiaux des petits villages, où l’on s’enferme inévitablement. Les secrets que l’on ose jamais avouer …

A la fois singulière et touchante, chaque histoire transcende les douleurs personnelles de chaque membre de cette famille, pour arriver à une conclusion où tout s’éclaire soudain dans l’esprit du lecteur !!! Un exercice de style, où Macaione nous tient dans le noir complet jusqu’au final !!!

La conclusion :

Basilicò aux Éditions Ankama est un one shot qui célèbre les mères. Mais pas seulement ! Il célèbre aussi la famille, l’amour inconditionnel, le désir d’être mère, la bonne cuisine Italienne, les spécialités Palermitaines, Siciliennes … Une BD où le marque page deviendra une plante aussi épanouie et parfumée que le bonheur d’une femme devenant mère !!!!