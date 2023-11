Les Magni-Freaks – Ed. Sarbacane

Les Magni-Freaks est un roman de Gaspard Flamant, paru aux éditions Sarbacane, en octobre 2023. Une histoire fantastique, de jeunes orphelins aux dons inexplicables, et à l’humour décapant, présentant un trio d’Avengers à la française incroyable !

1998, à Parlem, en Sicile, un homme rame en silence. C’est toujours à lui de transpirer. Lorsqu’il était plus jeune, son physique de taureau le rendait fier. Aujourd’hui, avec la quarantaine passée, Pietro aimerait ne pas être naturellement désigné, dès qu’il faut ramer, porter ou taper. En face de lui, ses deux collègues scrutent la nuit, sans un mot. Eux aussi semblent en avoir marre de ce boulot. ils préféreraient faire de la barque, sous le soleil, avec de jolies filles et des bières fraîches ! Là, ils se retrouvent à trois avec une seule fille, accrochée à un cube de béton ! La promenade s’annonce, du coup, moins charmante… Pietro finit par immobiliser la barque, au large d’une crique inhabitée, à quelques kilomètres de Palerme. La juge se débat au fond de la barque…

Le récit, avec l’aide d’un flashback, vient présenter un premier héros, Squadro. Ensuite, Cheyenne et Liam, seront également présentés. Trois jeunes gens particuliers, aux pouvoirs incroyables, qui tentent de trouver leur place dans ce monde plutôt difficile pour eux. Ils vont unir leurs forces et leurs pouvoirs, afin de contrer un parrain d’une cité à Montpellier. Le roman propose donc un thriller, plutôt bien mené, très énergique, avec un brin d’humour et des répliques travaillées. Entre aventure, famille, rencontre, super pouvoirs, justice et amitié, les héros s’avèrent surprenants et attachants. Le récit ne manque pas de rebondissements et ni d’action !

Les Magni-Freaks est un roman d’aventure et d’action, ado-adulte, des éditions Sarbacane. Un récit surprenant, plutôt bien mené et captivant, qui présente trois jeunes gens particuliers, possédant des super pouvoirs, qui vont tenter de faire face à de vrais truands !

