Munchkin – Accessoires de puériculture essentiels au quotidien des parents

Munchkin fait partie des marques leaders dans le domaine de la puériculture. Depuis 30 ans, elle propose des produits bien pensés, astucieux et utiles au quotidien des parents dont la principale préoccupation est le bien-être de leur bébé. Et pour que vous puissiez vous en faire une idée, nous avions envie de vous présenter quelques indispensables dans les catégories « repas » et « bain ».

Un article ne suffirait pas à vous présenter l’entièreté du catalogue Munchkin, néanmoins cela vaut le coup de s’arrêter quelques instants sur la catégorie « repas » qui est relativement complète. En effet, la marque possède quelques objets emblématiques qui font son succès. Nous pensons notamment aux tasses d’apprentissage et tout ce qui est vaisselle : assiettes, bols, cuillères, etc.

D’ailleurs, n’hésitez pas à découvrir les articles de Jennifer ICI qui les présente à merveille !

Mais pour résumer, Munchkin a cette force de proposer de la vaisselle pratique au quotidien. Tout a été pensé pour que les petits se sentent en confiance lorsqu’ils commencent à manger seuls. Et en utilisant des produits pratiques et adaptés à leur âge, ils se sentiront fiers d’eux et auront envie de devenir de plus en plus indépendants.

N’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur AMAZON pour découvrir les produits Munchkin.

Nous vous conseillons de jeter un coup d’œil aux « bols avec ventouse » qui, grâce à leur forte adhérence, leur permettra de manger sans risque que la nourriture tombe par terre. Sur le même principe, il y a les assiettes à compartiments qui séparent les aliments afin qu’ils se rendent compte de ce qu’ils sont en train de manger. Sans oublier les cuillères d’apprentissages hypers pratiques pour leurs premiers repas. La prise en main est idéale, la matière est anti-dérapante. Enfin, côté « tasse », le choix ne manque pas : tasse miracle 360°, tasse avec paille, tasse d’apprentissage à bec, etc.

Enfin, pour les plus grands, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil au set complet « Color Me Hungy » qui se compose d’une vaisselle amusante faisant partie de la collection Splash. Le tout est pratique, les couverts adhèrent en main, et le coffret peut être colorié. De quoi motiver les enfants qui ont tendance à bouder les repas !

Et si on jouait dans le bain ?

Munchkin propose aussi plein d’accessoires sympas pour le bain. L’occasion pour les petits de s’amuser encore et encore autour d’activités ludiques. Et pas que ! Pédagogiques également, avec notamment « Les lettres & chiffres pour le bain ». L’idée est ingénieuse, ils n’auront qu’à coller les lettres flottantes contre la baignoire et pourquoi pas écrire leur prénom. Le « range-jouets de bain » sera d’une grande utilité pour glisser tous les jouets une fois le bain terminé. Cela permet aussi de les égoutter, pas de risque de moisissure donc. Et il sera possible de le laisser dans la baignoire à l’aide de bandes adhésives fournies.

Autre coup de cœur dans la catégorie, le « rince cheveux » classique ou en forme de canard qui va éviter bien des pleurs au moment de rincer la tête du tout-petit. Mais aussi les ludiques « canne à pêche pour le bain », « arroseurs de bain océan », « le tambour de bain en forme de pieuvre » et « l’explorateur sous-marin » destinés à amuser les tout-petits.

Munchkin a réussi le pari de proposer des produits essentiels au bon développement de l’enfant, ainsi que des objets ludiques leur permettant de s’amuser au quotidien, dans le bain notamment.