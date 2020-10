Les meilleures destinations pour un EVJF en 2021

2020 a été une année catastrophique dans le domaine de l’évènementiel et les mariages ainsi que les enterrements de vie de célibataire ont subit cette crise de plein fouet. De très nombreuses unions ont été annulées et la plupart des couples, qui auront survécu au confinement, ont reporté la cérémonie à 2021. Il faut donc s’attendre à voir des hordes de témoins déferler dans nos rues au printemps prochain pour fêter la fin de célibat de leur meilleur(e) ami(e). Parmi eux, les EVJF ou enterrement de vie de jeune fille, de plus en plus nombreux. Depuis quelques années, les habitudes de ces demoiselles ont changé. On oublie les orgies à Barcelone et on opte pour le glamour.

Voyons ensemble quelles seront les destinations favorites des EVJF en 2021.

Un EVJF à Deauville : Le plus tendance

Pour les Parisiennes, c’est le choix de la proximité et du glamour. Une plage de rêve, des activités originales et très tendances grâce à l’agence de mode My Little EVJF, des couchers de soleil à couper le souffle et des nuits… ce qui se passe à deauville, reste à Deauville. Avec une histoire très liée au cinéma et au luxe, les sessions shopping et les rencontres avec les stars seront de mise. Mais aussi des moments détente à la thalasso ou une chasse au trésor très particulière, Deauville saura faire fondre de plaisir la future mariée. On vous aura prévenu.

La Rochelle : Une destination qui monte

Avec ses rues pavées bordées de petits restaurants et de bars très bon ambiance, La Rochelle attise de nombreux groupes d’enterrement de vie de jeune fille depuis quelques années. Son bord de mer et ses nombreuses îles environnantes, sa presqu’île riche en activités EVJF, ses balades en bateau jusqu’à fort Boyard : autant d’atouts qui en feront une des destinations les plus prisées des EVJF ces prochaines années.

Annecy : Pour prendre de la hauteur

Et si vous choisissiez de faire un EVJF à la montagne? Un enterrement de vie de jeune fille en hiver est vraiment une idée très originale et nul doute que la surprise sera de taille pour la future mariée. Ski, lac, cocooning, sauna, c’est un week-end de détente entre copines qui vous attend à Annecy. Le froid réchauffe les coeurs ne l’oubliez pas. Annecy l’a bien compris. En offrant des formules et des activités dédiées aux groupes de filles, nul doute que cette destination saura relever le défi des EVJF en 2021.

Marrakech : Pour s’évader entre copines

C’est LA destination de 2021 à l’étranger ! Le pays des milles et une nuits saura vous accueillir à bras ouverts pour offrir à la future mariée et à ses meilleures amies un week-end de fin de célibatiare d’exception. Shooting photo dans un oasis, balade à chameaux dans le désert, nuits dans un Riad, gastronomie de rêve et milles et une autre activités vous offriront un séjour gravé à vie dans vos mémoires. Tester My Little EVJF Marrakech c’est prendre le risque de ne pas vouloir rentrer

Milan : pour un EVJF sous le signe de la mode

Si la future mariée est une fan de la mode et du shopping, comment pourra t-elle résister à un week-end entre copines à Milan pour son enterrement de vie de jeune fille. Vivre la Dolce Vita le temps d’un séjour sous le signe des nouvelles tendances et du glamour, quoi de plus mémorable pour cette bride en devenir. Entre beaux Italiens et gastronomie si typique, le retour sera difficile. Alors profitez-en

Au delà des ces suggestions, d’autres destinations plus originales se démarquent telles que Split, Dublin, Strasbourg ou Arcachon. Mais ne l’oublions pas, dans tous les cas ce n’est pas la destination qui compte, mais bel et bien les copines qui seront présentes aux côtés de la future mariée en ce dernier week-end de célibat.

Bel EVJF les filles !