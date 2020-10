L’espion de César, tome 1, Memento Mori

Memento Mori est le premier tome de L’espion de César, une nouvelle série de la collection Histoire & Histoires, des éditions Delcourt. Une bande dessinée de Jean-Pierre Pécau et Fafner, parue en septembre 2020, présente un curieux récit, mêlant César et un guerrier gaulois.

Sur la terre des Helvètes, en 694 du calendrier romain, soit 60 avant J.C., des hommes armés se cachent dans la forêt, guettant l’arrivée de personnes et d’un chariot. Les hommes attaquent, un combat commence. Dans la fureur de la bataille, un homme semble se dégager, un homme fort, puissant, à la chevelure noire. Il met à terre chacun de ses adverses, les faisant tomber un à un. Les barbares qui attendaient dans la forêt meurent tous sous la lame. Un homme du convoi vient le remercier et affirme qu’il n’a jamais vu une pareille chose ! Puis, Divico Sanian se présente, remerciant cet inconnu qui venait de leur sauver la vie. Coax finit par se présenter, comme étant un étranger. Enfin, la femme lui propose de devenir leur hôte, car leur village n’est pas loin. Ils laissent derrière eux les corps des truands, des Germains, pour servir d’avertissement.

Le récit est assez bien défini et découpé, proposant de suivre les pas de Coax, un gaulois, qui est en quête de vengeance. Par une malheureuse rencontre, le gaulois va faire la connaissance de César, qui va le sortir d’un mauvais pas et ainsi seller son destin à celui de l’empereur romain. Le pirate mercenaire est tiraillé par la vengeance qu’il souhaite accomplir et les informations que César pourrait lui délivrer, afin d’accomplir cette dernière. Ainsi, les deux destins sont liés, offrant une bande dessinée assez curieux et bien mené. Le scénario tient parfaitement la route, entre interrogations, réponses, vengeances, complots, assassinats, guerre et pouvoir. Le gaulois devient donc un espion redoutable, pour le compte de l’empereur, qui sait très bien mener ses hommes et ses revanches. Le dessin est particulier, parfois maladroit, figé, mais reste intéressant notamment les quelques cases à suivre, sans paroles.

Memento Mori est le premier tome de nouvelle série L’espion de César, des éditions Delcourt, qui offre un récit surprenant, curieux et plutôt bien mené, avec ces deux destins liés, entre le pirate mercenaire gaulois Coax et le romain pontifex maximus Jules César.