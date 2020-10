Pratiquez le shiatsu, signé Jean-Louis Abrassart, thérapeute corporel et formateur spécialiste des techniques de massage non-médicales, est paru en septembre 2020 aux Éditions Trédaniel.

Le shiatsu, qui signifie littéralement « pression des doigts », est une thérapie manuelle et holistique originaire du Japon, issue des connaissances de la médecine traditionnelle chinoise. Elle vise à préserver nos capacités d’autoguérison grâce à des pressions le long des méridiens d’acuponcture. Il existe bien entendu plusieurs écoles et donc plusieurs approches. L’auteur nous propose ici d’apprendre le shiatsu Namikoshi, une pratique simple et aux multiples bienfaits. Cette technique, qui séduit de plus en plus d’occidentaux, a notamment pour but d’améliorer notre taux de vitalité et notre santé, d’agir sur les douleurs psychosomatiques et réduire le stress…

Le shiatsu se base sur une approche orientale du corps et de la santé, dont la vision globale corps-esprit est tout bonnement passionnante.

Et dans Pratiquez le shiatsu, on peut définir notre constitution, notre élément(s) préférentiel(s), découvrir ou redécouvrir la notion d’énergie, le jeu du ying et du yang et commencer à appréhender les méridiens. Bref, quelques bases pour commencer à pratiquer le shiatsu Namikoshi mais aussi se percevoir sous un nouveau prisme.

Nous découvrons ensuite la technique en tant que telle, zone par zone. Jean-Louis Abrassart ne manque pas de nous indiquer la position à avoir, les bénéfices des différents mouvements, tout en nous donnant des conseils avisés, en termes de pressions par exemple. Il nous invite à pratiquer étape par étape pour maitriser notre séance. Un manuel riche, complet, à destination de tous. Je ne peux que le conseiller !

