Les meilleurs jeux éducatifs pour les enfants de moins de 2 ans

En tant que jeunes parents, vous vous posez certainement un milliard de questions concernant tous les aspects de la vie de votre bébé, et c’est bien normal. Vous vous demandez probablement aussi comment éveiller votre bébé dès sa toute petite enfance. Pas toujours facile en effet de s’y retrouver pour mettre à sa disposition des jeux adaptés à son âge.

Les deux premières années de la vie sont passionnantes, pour le bébé comme pour ses parents. Dès ses premiers moments de vie, aidez-le à faire chaque jour de jolies découvertes et à développer de nouvelles aptitudes. L’aventure commence ! Proposez-lui des jeux éducatifs qui accompagneront votre bébé dans son apprentissage jusqu’à 2 ans.

Mettez l’accent sur les activités qui stimulent la vision de votre bébé. Âgé de quelques semaines seulement, il distingue déjà très bien les contrastes et les contours. On vous conseille de suspendre un mobile au-dessus de son lit. Il y a en a pour tous les goûts ! En plus, les bébés adorent tout ce qui bouge et observer les couleurs et les mouvements.

Vers 4 mois, votre bébé sait déjà distinguer les différentes couleurs. Optez donc pour des jouets et des objets du quotidien aux couleurs vives et acidulées qui stimulent le sens visuel. Faites découvrir à votre bébé toute la diversité des couleurs du monde ! Choisissez par exemple un hochet pastel, des peluches aux couleurs intenses et un tapis d’éveil multicolore.

Pensez à faire découvrir à votre enfant différentes textures pour qu’il s’amuse à toucher, tester, palper et comparer les matières avec ses jolies petites mains. Proposez-lui des hochets, peluches et jouets en différentes matières. Votre bébé apprend ainsi à différencier le dur et le mou, le lisse et le rugueux, etc. Soyez attentif et choisissez des matières non nocives, car votre bébé met tout à la bouche ! C’est une étape nécessaire à son développement dont il ne faut surtout pas le priver.

Les livres sensoriels sont indispensables au développement des bébés. Toucher, écouter, observer, il y a mille possibilités et autant de découvertes ! Pensez à lire des histoires à votre bébé dès sa toute première enfance. C’est un moment privilégié à partager, et c’est aussi l’occasion de communiquer différemment. En plus, il adore le son de votre voix !

C’est l’heure du bain ! Découvrez les jeux qui en feront un moment de détente et d’apprentissage. Petits animaux rigolos, récipients en tout genre et bateaux pirates sont les bienvenus ! Votre bébé apprend ainsi à vider, remplir, transvaser l’eau du bain à l’infini pour développer son habileté.

En effet, pensez à stimuler votre bébé pour faire progresser sa capacité d’adresse. Il existe une large gamme de jouets versatiles conçus pour développer les 5 sens. Découvrez par exemple les rouleaux ou cubes d’activités. Ces jouets interactifs et sensoriels sont destinés aux bébés à partir de 6 mois et participent à leur développement cognitif. Toucher, faire pivoter, empiler des cubes ou des anneaux, votre bébé apprend en s’amusant en toute sécurité !

Votre enfant commence à se retourner tout seul sur son tapis d’éveil ou à se déplacer ? Accompagnez-le en douceur vers ses premiers pas. Jouets qui roulent, animaux et camions à tirer, pousser et remorquer partout dans la maison sont les bienvenus. Ils permettent à l’enfant de progresser chaque jour et de se sentir de plus en plus à l’aise dans ses mouvements.

Ainsi, jusqu’à 2 ans, mettez l’accent sur les jouets qui développent la motricité de votre enfant. Les bébés sont capables très tôt de se concentrer sur un jouet. Puzzles, briques à empiler et pièces à encastrer sont parfaits pour stimuler les tout-petits, favoriser la motricité fine et leur apprendre à coordonner les mouvements.