Acheter ou renouveler une voiture n’est pas anodin, mais il faut penser à l’avenir. Lors du choix d’un véhicule, elle doit d’abord s’adapter à votre style de vie. Voiture familiale ou petite citadine, 4X4 ou voitures de sport, c’est à vous de déterminer vos besoins avant d’acquérir ou de renouveler votre véhicule. Lors de l’achat d’un véhicule, certains documents sont nécessaires pour devenir totalement propriétaire de la voiture. Découvrez quelques astuces pour l’acquisition et le renouvèlement d’un véhicule.

Acheter une voiture : quels documents et exigences administratives sont nécessaires ?

Lors de la vente d’une voiture, le vendeur est censé présenter les documents suivants :

• La carte grise rayée, datée et signée (voir signature).

• La preuve de vente signée (le cas échéant, devant vous).

• Le certificat de circulation approuvé et rapport d’inspection technique du centre agréé, ainsi que les talons.

• Certificat de non-conformité à la garantie (permet de vérifier si la voiture n’a pas été engagée par l’organisation ou si les PV n’ont pas été payés).

De votre côté :

• N’oubliez pas d’appeler, de visiter ou d’envoyer un courriel à votre compagnie d’assurance avant d’utiliser votre voiture.

• Remplacer la carte grise du véhicule, qui est le nom officiel du certificat d’immatriculation et, en un sens, la carte d’identité du véhicule. Elle est délivrée par la préfecture du domicile du propriétaire et est disponible directement sur internet.

• L’immatriculation est censée être effectué dans les 15 jours suivant l’achat du véhicule et est passible de pénalités.

Des conseils pour renouveler votre voiture

Vous devrez renouveler votre véhicule à un moment donné pour éviter du gaspillage d’argent et des problèmes techniques récurrents. Le meilleur conseil pour cela reste un crédit auto si vous ne disposez pas de suffisamment de capital. Certains établissements bancaires proposent ce type de financement. La plupart des concessionnaires proposent à leurs clients des formules très intéressants permettant de renouveler facilement votre automobile et d’échelonner le remboursement.

Critères pour prendre la décision de changer de voiture

Souvent, certains conducteurs ne savent pas comment se débarrasser du véhicule en temps opportun pour profiter de la valeur ajoutée attractive. Trouvez les paramètres à considérer pour ne pas le faire trop tôt ou trop tard.

L’âge du matériel

Une automobile de moins d’un an ne présente généralement pas d’usure importante. Alors ne la vendez pas, car cela ne vous rapportera pas de profits importants. N’abandonnez pas tant que vous n’avez pas reçu une offre unique qui peut compenser votre perte. N’oubliez pas de quitter la voiture après deux ou trois ans si vous décidez de parcourir plus de 25 000 km par an.

Le kilométrage

Après avoir parcouru 60 000 km, vous êtes libre de commencer à planifier la revente de votre véhicule. Cela garantit un excellent retour sur capital par transaction. Dans tous les cas, vous ne devrez pas dépasser certaines limites jugées essentielles. Ne dépassez pas 120 000 km avec un moteur à essence. Vous pouvez parcourir 150 000 km si vous avez une voiture diesel.

La période de cession

La voiture doit être revendue au bon moment pour optimiser sa performance financière. Habituellement, l’hiver et l’automne ne sont pas très propices au succès d’une telle transaction. Si vous souhaitez trouver vite un acheteur pour votre véhicule, mettez-la en vente de mars à juin. Dans tous les cas, assurez-vous de vendre avant l’été.