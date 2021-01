Puzzle thérapie, des coffrets de trois puzzles des éditions Larousse

Le puzzle est plus que jamais tendance, surtout pour s’occuper pendant les confinements ou les couvre-feux. Pour débuter cette nouvelle activité familiale, les éditions Larousse proposent des coffrets de trois puzzles, de 240 pièces chacun, pour un format de 30×30 cm, avec un livret.

Il existe différents coffrets, pour commencer et pour continuer, avec trois puzzles de 240 pièces ou deux puzzles de 460 pièces. Une nouvelle activité familiale et reposante, qui pendant le confinement a plu à beaucoup de français et françaises. Un loisir tendance et nouveau pour les jeunes adultes, avec un marché en hausse. Ainsi l’exigence se porte sur la qualité de l’illustration et celle des pièces.

Le jeu de patience et d’observation est donc à découvrir et retrouver dans ces coffrets thérapeutiques, présentant des casses têtes bon pour le cerveau. Entre autres coffrets, il y a La maison green de Mélanie Voituriez, qui se compose de trois puzzles de 240 pièces chacun présentant des illustrations de 30×30 cm, soit un total de 720 pièces.

Avec cette nouvelle collection, débuter est un vrai plaisir, avec des coffrets aux illustrations différentes, apportant du dépaysement et une dose de poésie, afin de se poser tranquillement. Un moment de bien-être qui entraine hors du temps, invitant à observer, tâtonner, placer, déplacer et assembler, pour former, petit à petit, une jolie illustration. Des décors apaisants et sereins à définir, qui se complètent avec un petit livret qui présente les bienfaits de la puzzle-thérapie.

L’expérience est plaisante, pour un moment d’évasion et de bien-être, à pratiquer seul ou à plusieurs, en famille. La pratique de ce loisir simple et efficace améliore certaines compétences cérébrales, aide à être patient, est anti-stress et relaxante.

Les coffrets Puzzle thérapie, des éditions Larousse, sont bienfaisants, apportant un grand calme de l’esprit, à apaiser les tensions, à devenir patient, entre autres bénéfices. Des coffrets beaux, simples, complets, présentant un loisir tendance, une activité familiale « sans écran ».