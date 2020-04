Les mondes de Thorgal, La jeunesse, tome 8, Les deux bâtards

Les deux bâtards est le huitième tome de la série La jeunesse de Thorgal, paru aux éditions Le Lombard, en mars 2020. Une nouvelle bande dessinée de Yann et Roman Surzhenko, dans laquelle le jeune Thorgal risque sa vie, pour sauver sa bien-aimée Aaricia.

Un soir, alors que Thorgal et Aaricia sont encore sur leurs terres, ils surveillent dans la pénombre, une cabane où est enfermée la mère de cette dernière. Ils attendent que les gardes s’en aillent, afin qu’Aaricia puisse retrouver sa mère malade. Thorgal s’inquiète, il espère que la maladie n’est pas contagieuse et accompagne tout de même son amie, pour l’aider à grimper par la fenêtre et faire le guet. Kayla, dans son lit, est heureuse de retrouver sa fille. Elle l’embrasse tendrement, rassurant son enfant sur le fait qu’une Völva ne craint pas la maladie. Puis, elle va conter un extrait d’une de leurs sagas, expliquant que ces récits ne sont pas seulement destinés à distraire les petits enfants, mais à apprendre beaucoup de choses sur nous et notre destinée, sur les choix que nous devrons faire, sur les décisions que nous devrons prendre, avec sagesse, plus tard. Puis, elle débute l’histoire de trois frères, Oddmar, Olgir et Ottar…

C’est avec un flashback et un conte de leur pays, que débute ce nouvel album. Un récit et une leçon de vie, qui pourra bien servir à la jeune Aaricia, plus tard, afin de faire les bons choix. Cependant, la jeune fille est toujours au royaume du sanguinaire Harald à la Dent bleue, où elle est souillon. Alors qu’elle tente de trouver un moyen de trouver de l’argent, afin de prendre un bateau et fuir, Thorgal est prisonnier dans les geôles du château, avec quelques compagnons. Ils vont tenter de s’évader, mais malheureusement, à chaque fois, ils vont être repris. La bande dessinée est pleine de rebondissements, plutôt agréable à retrouver, pour savoir si, enfin, les deux jeunes héros vont réussir à fuir le Daneland. Vol, courage, amour, loyauté, amitié, combat, mort, espoir et liberté s’entremêlent dans ce nouveau récit captivant et entrainant. Le dessin est toujours plaisant, très travaillé, avec un trait vif et fluide, des personnages expressifs et quelques belles planches.

Les deux bâtards est le huitième tome de la série La jeunesse de Thorgal, qui revient sur l’enfance du jeune héros, qui tente tout pour sauver la jeune Aaricia, sa bien-aimée. Une bande dessinée captivante, entre espoir, liberté, amour, courage et ruse.