Prescription Lab Avril 2020 en collaboration avec Élise Chalmin #3

Alors que nous traversons une période difficile de confinement, Prescription Lab a décidé de nous donner un peu de baume au cœur en maintenant ses livraisons de box. J’ai donc eu le plaisir de recevoir la box d’avril 2020 en collaboration avec la créatrice Élise Chalmin. Une box fleurie qui redonne le sourire et ajoute une petite touche de couleur à notre quotidien.

Prescription Lab x Élise Chalmin

Je suis addicte aux diverses collaborations que peut faire Prescription Lab, car cela me permet de découvrir des talents que je ne connais pas encore. Et j’avoue avoir été charmée par celle-ci, puisqu’elle m’a permis de faire la connaissance d’Élise Chalmin qui est absolument charmante et très accessible !

Une pochette au pattern fleuri

Et la beauté de la pochette, on en parle ? Magnifique ! Je fais définitivement partie de celles qui aiment avoir des pochettes personnalisées, dans lesquelles je peux glisser tout un tas de choses. On retrouve bien la touche d’Élise Chalmin avec ces fleurs aux couleurs vives, dissociées les unes des autres. La pochette est de bonne qualité, j’ai apprécié le côté matelassé, le doré de la fermeture éclair et bien sûr les motifs qui me font penser au printemps.

La boutique Élise Chalmin

Je me suis donc intéressée à la boutique d’Élise Chalmin, et oh waouh : tout est superbe.

Les amoureux de fabrication française vont adorer flâner de clic en clic. Elle est surtout connue pour ses tee-shirt graphiques et colorés, personnalisés avec des cœurs notamment. Elle a agrandi sa collection avec d’autres articles aux messages bien ciblés et modernes.

J’ai eu un énorme coup de cœur pour le tee shirt « Merci » qui délivre un vrai message de remerciement aux soignants qui prennent soin de nous en cette période de confinement. D’ailleurs, Élise Chalmin s’engage à reverser 50 % des bénéfices liés à la vente de chaque tee-shirt, soit 17,40 €. Un beau geste !

Charmée par le contenu de la box ce mois-ci ?

Pour tout vous dire, j’ai tellement aimé la pochette que j’étais déjà aux anges. Lorsque j’ai ouvert la box, j’ai de suite compris qu’elle était davantage ciblée cheveux et franchement cela m’a fait plaisir. Je trouve que l’on a trop peu l’occasion de prendre soin de nos cheveux et c’est bien dommage. Du coup, je suis ravie du combo huile calendula/marula P.Lab, avec le soin pour les cheveux sans rinçage damage-remedy d’Aveda.

Prescription Lab a aussi glissé un essentiel de nos salles de bains : le savon de Marseille à l’huile d’olive Marius Fabre. Et je suis ravie, car c’est le genre de produit que je rachète sans cesse. De plus, je connais très bien celui-ci, il est parfait pour prendre soin de tout son corps, sans risque de sécheresse cutanée.

On retrouve aussi quelques capsules de Sérum Quotidien Rénovateur de Jeunesse de la marque Elizabeth Arden. Si ce produit m’intéresse un peu moins, je suis ravie de tester cette marque que je ne connais pas encore… Ses promesses ? Un triple effet booster jeunesse pour lutter contre le vieillissement. Je vous en dirai des nouvelles !

Enfin, petit geste de l’équipe, deux produits miniatures de la marque Bobbi Brown ont été glissé dans la box ce mois-ci pour découverte. Top ! D’autant plus que je ne connais pas non plus cette marque. D’ailleurs, si vous êtes des utilisatrices, dites-moi en commentaire les produits que vous me conseillez. On retrouve donc une crème visage hydratante en 7 ml et le mascara regard intense en 3 ml. J’ai hâte de tester le mascara !

Côté Prescripteur ce mois-ci, cela donne quoi ?

Vous savez à quel point j’aime lire Le Prescripteur et ce, jusqu’à la dernière page. Comment ai-je trouvé l’édition de ce mois-ci ? Pas mal du tout ! J’ai fait la connaissance de la charmante Sonia Bonny au caractère affirmé, avec ce petit côté androgyne qu’elle assume et que j’adore. Il s’agit d’une comédienne qui prépare son premier album. J’ai hâte d’écouter cela.

J’ai ensuite eu le plaisir de découvrir l’interview de la belle Élise Chalmin par Charlotte Daubet, créatrice de ce fameux tee-shirt des deux cœurs sur les tétons, trop canon et qui a fait un sacré buzz !

Fan de pattern, elle fait son bonhomme de chemin dans l’idée de créer sa propre marque en 2017. J’ai flashé sur son univers, sa signature. Absolument fan de couleurs, toute sa collection se transforme en pièces pleines de pep’s et de caractère. De joyeux imprimés et surtout des coupes intemporelles. Et ça, c’est juste génial ! Acheter une pièce de qualité et la garder pendant des années, je suis pour !

Au-delà de la pochette, on retrouve bien le thème des fleurs pour mon plus grand plaisir. Des inspirations botaniques, l’olfacto-thérapie ou encore des adresses à conseiller. Mais aussi des conseils mode – avec le retour en force du cardigan – ou encore beauté, avec un zoom hyper complet sur les huiles végétales.

Prescription Lab s’engage envers les Hôpitaux de France

À noter que Prescription Lab a décidé de reverser 10% du CA récolté par la vente de tous les tee-shirts (ce mois-ci pour 18€ en plus vous pourrez commander un tee-shirt Élise Chalmin en + de la box) sur le shop aux Dons d’aide d’urgence des Hôpitaux de France.

Je peux dire que j’ai été ravie de découvrir la box d’avril 2020. Elle a encore réussi à me surprendre. Pas forcément par le contenu, mais plus par les personnalités que j’ai pu découvrir. Et j’ai beaucoup aimé Le Prescripteur. Un vrai moment de détente pour moi, avec une petite tisane et quelques notes de musique, me permettant de m’évader l’espace de quelques instants.

Révélation du contenu

Huile corps & cheveux de Prescription Lab – 50ml

Un soin pour cheveux de chez Aveda – 100 ml

Savon de chez Marius Fabre – 100gr

Un set de capsules (sérum rénovateur de jeunesse) de chez Elizabeth Arden

Un mascara miniature gris de chez Bobbi Brown – 3ml

Une crème de chez Bobbi Brown – 7ml

Une planche de stickers

Une pochette co-signée Elise Chalmin x Prescription Lab

Le magazine Le Prescripteur



Prenez grand soin de vous et rendez-vous le mois prochain pour ma revue sur la box de mai 2020. Espérons que d’ici-là, la situation se sera améliorée.