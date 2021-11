Les tutos de Lila – Mon corps et moi

Mon corps et moi est le premier tome de la nouvelle série Les tutos de Lila, des éditions Delcourt. Un guide pratique, pour toutes les jeunes filles, paru en septembre 2021, qui vient répondre à toutes sortes de questions sur l’évolution physique et la découverte de leur identité.

L’ouvrage débute directement avec la première partie intitulée qui suis-je ? C’est par l’héritage génétique que commence cette présentation, avec l’apparition de la vie sur Terre, l’ADN et les cellules. Ainsi l’hérédité et les traits de caractère sont mis en avant, pour comprendre et savoir quel être unique on est. Ensuite, la deuxième partie à découvrir est intitulée De la chenille au papillon, débutant par la maturité cérébrale, avec un développement du cerveau qui va, pour les êtres humains, jusqu’à l’âge de 25 ans. Puis c’est la maturité physique qui est abordée, avec la puberté, le premier rendez-vous chez le gynécologue, le développement des seins, l’appareil génital féminin, mais aussi masculin. Les boutons, les poils, les pertes blanches, ainsi que les règles, viennent compléter cette deuxième partie.

L’ouvrage est intéressant, c’est un guide qui va venir répondre à une multitude de questions des adolescentes, qui voient leur corps changé, mais qui n’osent pas ou ne trouvent pas toujours réponse, auprès des adultes qui les entourent. Un livre sans complexe, qui explique tout, et plus encore, pour comprendre et savoir quoi faire de son corps. En effet, il faut prendre soin de son corps, pour se sentir bien, mais aussi, il faut le comprendre. Ainsi, avec Lila et ses copines, et copains, des questions trouvent réponse, sur l’évolution physique et la découverte de l’identité, afin de prendre soin de son corps, être à l’aise et heureuse. L’ouvrage est assez complet, avec la réalité de certaines situations, des informations essentielles, des anecdotes, des astuces, des idées… Le livre n’aborde pas que la sexualité, mais aussi le corps et le bien-être, entre le sport, le sommeil, l’apparence, les réactions du corps, les émotions, la beauté… Le guide se complète avec beaucoup d’illustrations, des graphiques, des dessins légendés, mais aussi quelques scènes humoristiques, pour s’amuser et retrouver l’univers pétillant de Lila.

