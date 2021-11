Bleed them dry – Des vampires et des Yakusas chez Hi Comics

Bleed them dry nous embringue dans une enquête mouvementée qui risque de faire tomber pas mal de masques et de faire remonter un passé trop longtemps oublié !!

Cela fait des siècles qu’humains et vampires vivent en « symbiose » dans la cité d’Asyllum. Cet équilibre fragile va vite basculer lorsqu’une série de meurtres visant les vampires va venir interférer avec les « lois » jadis mises en place.

Un polar fantastique et futuriste, où se mêle culture Japonaise et créatures légendaires, disponible depuis le 25 Août 21 aux Éditions Hi comics.

Le décor :

6 Juin 3333 … une scène de crime .

Les agents Holloway et Black sont déjà sur place pour constater le carnage. Du sang du sol au plafond dans un appartement de la cité-état d’Asylum. Seul, le corps de la victime, recouvert d’un drap blanc, vient trancher la couleur environnante. Pendant que les deux enquêteurs cherchent des indices, une créature encore cachée dans un des placards de l’appartement saute sauvagement sur l’inspectrice Holloway. Mais, son coéquipier lui assène rapidement un coup de sabre, qui vient découper l’attaquant en deux. Fait étrange qu’un immortel essaye de transgresser une des lois d’Assylum : ne pas convertir une personne contre son plein gré. Et, trop tard pour les révélations du témoin !

Aux infos, les gros titres parlent déjà d’assassinat ! Car, la victime n’est autre qu’une Procureure convertie. Un nouveau meurtre d’immortel qui vient s’ajouter à une liste inquiétante. Au QG, le capitaine est furax de la fuite, déjà arrivée aux oreilles de la presse, et du décès du seul témoin encore sur place !! Les deux agents risquent la suspension !

Tandis que l’enquête se poursuit, l’inspectrice Holloway va vite se rendre compte qu’elle a mis les pieds dans un vaste complot qui risque de changer la “quiétude” de la Cité-État pour toujours …

Le point sur le comics :

Eliot Rahal et Hiroshi Koizumi imaginent une société libérale où vivent d’un commun accord en « symbiose » humains et vampires. Le lecteur remarquera sans doute le gros clin d’œil fait au scénario d’un film des années 2000 imaginé par les frères Spierig. La variation ajoutée représente une surprise originale et créative. Ils mixent créatures légendaires à l’attrait « hémoglobinesque » à la culture Japonaise, en ajoutant des « Yakuzas » à leur récit. Bleed them dry chez Hi Comics, nous plonge dans un « complot » qui va s’avérer millénaire. Passé et présent s’entrechoquent, régulièrement narré par le personnage principal. Le ton est actuel et l’avancée du polar, assez intrigante !

On nage dans un univers sombre, vampires oblige, que Dike Ruan, assisté aux couleurs par Miquel Muerto, éclaire des tons rouges/bleus et violets. Le tout dans un style cyberpunk de toute beauté rappelant instinctivement du Blade Runner. Les plans proposés de la Cité, des combats permettent un récit rythmé et dynamique tout au long de la lecture.

La conclusion :

Un savant mélange de styles qui donnent à Bleed them dry aux Éditions Hi comics, une originalité addictive. Les auteurs distillent l’intrigue grâce aux indices passé/ présent qui jonchent la lecture, donnant une dimension « millénaire ». Et nous projetant sur une suite probable ! Ceci ne va pas sans nous déplaire avec cette lecture haletante diablement efficace, aux thématiques insolites qui nous rendent aussi accros, que les vampires à l’hémoglobine !