Ugo Schiavi explore le patrimoine Arlésien avec Gargareôn

Le Musée Réattu a surement signé la plus belle exposition d’Arles. Cet automne, et jusqu’au 15 mai 2022, “Gargareôn” explore le patrimoine Arlésien, par bien des voies, celle de l’eau avec le Rhône, celle des traces antiques avec des gargouilles réinventées, mais aussi avec des créations “in-situ” au coeur du musée de la ville. Ugo Schiavi artiste Marseillais, diplômé de l’école Niçoise, porte bien l’étendard de l’art régional, qui pose les bases d’un travail de conception, réalisé dans la ville de Van-Gogh durant près de 10 mois de résidence artistique. L’artiste démarre un nouvel ère, dans la capitale Camarguaise qui devrait selon nos renseignements s’ouvrir, à l’accueil d’artistes pluridisciplinaires dans les prochaines années, selon le voeu de Patrick de Carolis Maire & Président de l’agglomération Arlésienne.

Ugo Schiavi : Un plasticien qui fait descendre l’art dans sa popularité la plus singulière…

À 34 ans, l’artiste étonne…Si le plasticien est né à Neuilly-sur-Scène, c’est la lumière de Marseille qui l’inspire “d’abord son patrimoine, la richesse de ses habitants, la proximité avec l’Italie, pour la Méditerranée également…” explique t’il. Par ses expositions personnelles à Nantes, Orléans, Narbonne et Paris, c’est la France et son patrimoine qui l’inspire.

“Face Nord” à la galerie SNAP, en 2014 à Lyon marque son premier attrait pour la vie et la mort des sculptures. Également voyageur dans l’âme c’est en Caroline du Nord en 2015 que son travail met en évidence son goût du détournement, des fragments, le démarrage des premiers crashs entre l’antique et l’actuel (Battlefeld, Eden). En collectif ses oeuvres sont aussi parties à Tbilissi, Belfast, Toulouse, Toulon en autre.

Gargareôn…

Venant du mot gorge (racine Grecque), Ugo Schiavi présente une vingtaine d’oeuvres dans ce Musée Réattu qui a été le Grand Prieuré des Chevaliers de Malte. Le lieu a véritablement inspiré le plasticien qui explique “Le Rhône a la particularité de charrier un tas d’objets, des déchets, mais aussi au fond du fleuve, des traces de l’antiquité, que l’on commence à explorer, tant les richesses du passé sont immenses !”

On peut dire que l’exposition consacrée à Ugo Schiavi, artiste plasticien spécialisé dans la sculpture et l’installation, s’inscrit dans la logique des monographies consacrées à des sculpteurs – Arman, César, Toni Grand etc. Réattu a reçu tous ces artistes légendaires.

Cataloguer les œuvres d’Ugo Schiavi c’est présenter son travail à travers l’idée des fragments de corps érodés par le temps, destinés à être redécouverts par les archéologues du futur. Le film en 3D explore complètement cet univers de fin du monde abimé par l’homme.

Par la technique du moulage en autre, il entreprend une hybridation entre des sculptures repérées dans l’espace public ou des collections de musées, avec des éléments rapportés au gré de ses balades Arlésiennes. Un réel plaisir à découvrir son immersion dans le patrimoine de la ville.

INFORMATIONS PRATIQUES musée Réattu Ancien Grand Prieuré de l’Ordre de Malte 10 rue du Grand Prieuré 13200 Arles http://www.museereattu.arles.fr www.facebook.com/musee.reattu Exposition produite par la Ville d’Arles Le musée est soutenu dans ses actions par l’association des Amis et Entreprises partenaires du musée Réattu.

10h-17h du 2 novembre au 28 février 10h-18h du 1er mars au 31 octobre Ouvert du mardi au dimanche. Fermé le lundi et les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre. Tarif plein : 6 euros / Réduit : 4 euros / Arlésiens : gratuit Gratuités et réductions sur justificatifs.

Eric Fontaine à Arles