La boîte à curiosités de Marie Treibert aux Ed. De Boeck Supérieur

Les excellentes éditions De Boeck Supérieur présentent un magnifique ouvrage tout public pour apprendre en se divertissant : La boîte à curiosités, une aventure drôle et insolite au coeur du vivant par Marie Treibert, la créatrice de la chaîne youtube : La boîte à curiosités.

Le pitch :

Marie et sa Boîte à curiosités est un duo attachant (vu sur YouTube) qui parcourt les sciences et en particulier la biodiversité au travers de questions et d’explications humoristiques. Il remonte le temps pour rencontrer les grandes figures scientifiques historiques, il se rapetisse pour rencontrer les bactéries, et prouver au lecteur que la curiosité n’est pas un vilain défaut.

Ce livre reprend l’intrigue de la chaîne YouTube La boîte à curiosités : Marie a trouvé une boîte mystérieuse, qui lorsqu’elle l’ouvre, déclenche des événements loufoques la poussant à être plus curieuse au quotidien…

Marie propose un voyage initiatique curieux et pétillant à la rencontre du vivant, en six étapes : À la maison/la ville/les espaces verts/Sur Terre/Sous l’eau/Le corps. Ces étapes la sortent de sa zone de confort et l’éloignent de plus en plus de chez elle, découvrant toujours plus le monde secret et insolite du vivant.

L’ouvrage amène le lecteur à se poser plusieurs questions : C’est quoi être curieux ? Comment cette qualité peut-elle apporter de la magie à notre quotidien ? Comment apprendre en s’amusant ?

Les illustrations fraîches et colorées et le ton humoristique permettent de sensibiliser le lecteur à la richesse et la protection de notre planète à travers une aventure parfois insolite, parfois farfelue, menée par notre duo attachant.

Quelques mots sur l’auteure :

“Je suis Marie, créatrice de La boite à Curiosités, chaine Youtube et blog sur lesquels je vulgarise les sciences de manière insolite et humoristique. Au travers de mes différents contenus, j’aime mêler créativité et sciences pour apprendre en s’amusant.

Mon but est de stimuler l’imaginaire de chacun tout en apprenant des choses surprenantes. Je suis très du côté du grand public, car je suis convaincue que c’est par l’éveil de la curiosité de chacun et en utilisant la fiction, l’humour, ou encore l’insolite, que nous pouvons sensibiliser à des questions sérieuses environnementales, ou encore de protection de la faune et la flore qui nous entourent.” ​

Aujourd’hui la vulgarisation scientifique est mon métier : écriture de scripts, présentation, animation de tables rondes, réalisation de vidéos spécifiques, enregistrements de podcasts, je suis multi-casquettes et chaque nouveau médium est pour moi l’occasion de diffuser les sciences d’une nouvelle manière !”

Mon avis de lectrice :

Quel plaisir de feuilleter cet ouvrage coloré, dynamique et fourmillant de belles idées, avec des illustrations magnifiques… La boite à Curiosités de Marie Treibert fait partie de ces bouquins qu’on a beaucoup de mal à lâcher, parce qu’une information mène à un conseil, qui mène à une astuce ou à un enseignement…

On suit les aventures de Marie au coeur du vivant, comme un véritable page-turner, avec passion et curiosité. Qu’on le lise pour sa propre culture, ou qu’on s’en serve comme outil de transmission à ses enfants, ce livre instructif et généreux nous fait vivre une expérience originale et unique. L’auteure s’empare de sujets scientifiques qui sont au centre de l’actualité pour les rendre accessibles à tout un chacun.

La boîte à curiosités, une aventure drôle et insolite au coeur du vivant par Marie Treibert paru aux Editions De Boeck Supérieur sera un cadeau de Noël parfait pour tous les curieux, petits et grands. Belles lectures !