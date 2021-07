L’été sera riche en événements culturels dans le Département des Alpes Maritimes

L’été s’annonce très riche en événements culturels dans les Alpes Maritimes. Ce sont près de 500 concerts et spectacles gratuits qui sillonneront le département de fin juin à septembre : de la danse, de la musique, du cirque, du théâtre, des lectures… Voilà de quoi faire plaisir à tous les publics. Cette année sera marquée par six temps forts : les soirées estivales, Jazz’Art Lympia, la folie des lacs à la Colmiane, le festival des mots ainsi que deux nouveautés, les Cap’sules et la tournée « Nos vallées ». Voici le programme :

Les soirées Estivales : comme chaque année, de nombreuses communes du département accueilleront des spectacles variés (pièces de théâtre, concerts, spectacles de magie, humour….). Pour cette 26 e édition, 1300 artistes et techniciens transformeront les Alpes Maritimes en une gigantesque salle de spectacle à ciel ouvert.

Le Département des Alpes-Maritimes reconduit Jazz'Art Lympia qui avait rencontré un beau succès l'année dernière. Tous les jeudis soirs, du 15 juillet au 19 août, le toit de l'Espace Lympia servira de décor à des concerts de jazz. De belles soirées en perspective avec vue sur le port de Nice.

La folie des Lacs aura lieu cette année le 18 juillet de 12h à 18h. Au bord du lac de la Colmiane à Valdeblore, au milieu des paysages du Mercantour, le public est invité à vivre une journée de concerts gratuits. Cette année, au programme il y aura : Hilly Mandara, Théo Lawrence, Lucky et Malo.

Le Festival des mots : cet été sera marqué par treize rendez-vous avec des comédiennes et comédiens de renom qui viendront lire des extraits de grandes œuvres de la littérature. Clotilde Courau, Irène Jacob, Anny Duperey, Patrick Chesnais, Mathilda May, Frédéric Diefenthal Anne Parillaud, Andréa Ferréol, Francis Huster, Marc Jolivet, Robin Renucci, Thierry Lhermitte et Denis Polydès viendront faire partager au public leur amour de la littérature.

Les Cap'sules, nouveautés de cette saison, permettront de découvrir des chanteurs et groupes locaux, venant d'univers très différents : électro, hip-hop, soul, musiques du monde … Sont ainsi prévus Ninety's Story, Kitchies, MLN Headz, Solestones, Syka James, Baby J & the J'S Band, Saisara & friends, Medi, David Zincke et The Vibes Lobbyists. Un programme varié qui séduira à coup sûr un public plus jeune.

Autre nouveauté de cette saison : la tournée « Nos vallées ». On se souvient qu'un collectif d'artistes des Alpes Maritimes s'était réuni à la fin de l'année dernière pour créer un single solidaire en faveur des sinistrés de la tempête Alex. Cet été, on pourra donc retrouver Baby J (qui vient de triompher dans « Roxane »), Carla, Priscillia Betti, Laure Giordano, Laurent Barat, Romain Dos Santos, Stéphane Brunello et d'autres artistes azuréens à Saint-Martin-Vésubie, Saint-Etienne-de-Tinée, Tende, Puget-Théniers et Breil-sur-Roya.

Pour plus de renseignements sur tous ces événements et pour avoir le programme complet : www.soirees-estivales.departement06.fr