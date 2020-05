L’explosion des ventes en ligne dans le B2B

Pour les entreprises B2B, le marketing digital est une opportunité à saisir, vu l’augmentation du nombre de personnes connectées. Plusieurs utilisateurs passent de longues heures sur Internet, parce que contraints de recourir au télétravail pour continuer à exercer leur métier. Cet état de choses justifie l’explosion des ventes en ligne en cette période de confinement.

Réchauffez l’économie

Selon un dicton bien connu, la publicité ne se fait pas qu’en période normale. Une entreprise sérieuse doit y recourir, que les temps soient bons ou mauvais. Réduire vos budgets publicitaires en période de crise sanitaire ou les supprimer est absolument contre-productif. Grâce au marketing et à la publicité, votre entreprise pourra continuer à booster ses ventes en communiquant efficacement sur la marque et sur les produits. Certes, réduire les budgets liés à la publicité peut permettre de reprendre un nouveau souffle, au plan financier. Mais votre soulagement sera de courte durée. Certaines entreprises échouent pour n’avoir pas été capables de maintenir le même rythme des dépenses en temps normal comme en période de crise. Il convient de le préciser, même en période de crise, les consommateurs continuent de dépenser. Simplement, ils font recours à une sélection rigoureuse en privilégiant l’essentiel. L’activité commerciale n’a jamais revêtu un caractère vital pour votre entreprise qu’en ces temps de Covid-19. Selon de nombreuses études sur la question, les entreprises les plus audacieuses sont celles qui tirent les plus gros bénéfices pendant et après la période de récession.

Inspirez-vous des leaders

En situation de pandémie, des domaines comme l’automobile, le sport, ou le vestimentaire se distinguent par leur présence permanente sur le terrain commercial. Les grandes marques multiplient ainsi les publicités personnalisées à destination de leur public. Bien qu’elles évoluent dans des secteurs différents, leurs méthodes commerciales sont identiques. Comme RS Components, de plus en plus des marques mettent en exergue leurs principales innovations destinées à accompagner et à aider leurs clients. À titre d’illustration, un organisme financier n’hésitera pas à communiquer sur la dématérialisation des procédures de paiement via l’utilisation des terminaux de paiement électroniques. Certains préfèrent axer leur communication sur le volet solidarité. En contexte de crise sanitaire comme la pandémie du Covid-19, la bravoure du personnel de santé sur le front de la lutte contre la maladie peut constituer un axe de campagne communicationnelle. Ce faisant, les marques, tout en remerciant ces héros, profitent pour les associer à leur image. On comprend pourquoi elles se font l’écho des autorités sanitaires pour relayer les messages portant sur les précautions à prendre pour éviter de se faire contaminer.

Le plus difficile n’est pas de disparaître, mais de réapparaître

En matière de présence sur les médias, la reconstruction de l’image de marque est bien plus couteuse et plus difficile à réaliser que son maintien. Il est préférable pour vous de rester présent sur les médias, malgré la crise, plutôt que de disparaître. Si vous êtes une marque B2B, la poursuite de vos activités marketing est nécessaire pour espérer tirer profit de la crise actuelle. De fait, votre entreprise enverra un signal fort à l’endroit de ses concurrents, des fois que ceux-ci auraient choisi de s’éclipser ou de suspendre leur budget de communication pendant la pandémie. Faites une comparaison entre l’argent dépensé et les économies réalisées sur votre budget publicitaire. Vous découvrirez que les bénéfices potentiels que vous auriez pu réaliser en période de crise sont énormes. Une réduction ou une suppression de votre budget marketing n’est donc pas une option envisageable. C’est d’ailleurs l’avis de Leigh-Ann Clarke, une spécialiste du marketing de renommée mondiale. Son opinion est, du reste, confortée par le magazine Forbes. Ce média lie la perte de confiance des consommateurs envers une marque à l’absence de communication de celle-ci, peu importe la raison.

La portée de vos actions marketing sera plus grande

La plupart des entreprises sont vulnérables en temps de crise, y compris les médias. Le coût des campagnes médiatiques n’a jamais été aussi avantageux qu’en cette période de confinement marquée par la pandémie du Coronavirus. Cela dit, pourquoi n’investiriez-vous pas massivement en temps de crise en achetant plus d’espaces publicitaires à bas prix ? La baisse des coûts ne concerne pas uniquement les médias classiques : radio, télé, presse écrite. L’affichage physique et numérique en fait également partie. N’oubliez pas, la baisse des produits marketing représente une véritable aubaine pour vous. Vous pouvez même envisager des options d’affichage par panneaux ou la diffusion des spots publicitaires que vous n’auriez pas pu financer en période normale. En raison de leur excellent rapport qualité/prix, les réseaux sociaux sont aussi un média très efficace en cette période de pandémie. Votre présence sur ces médias ne peut être que bénéfique. Maintenez une présence active sur le web en publiant des messages sponsorisés ou à travers des campagnes de Netlinking.

Votre cœur de cible n’a jamais été aussi accessible

La période actuelle est propice à la création des liens et à l’amélioration de la relation qui vous lie à vos prospects. Outre que nombre d’entre eux évoluent désormais en télétravail, ces derniers restent connectés pendant longtemps, tout le long des semaines. L’isolement et la distanciation sont les normes actuelles. Cela justifie amplement le désir de garder le contact avec les autres grâce aux outils numériques. Et de fait, sur le plan purement émotionnel, les consommateurs sont plus réceptifs durant cette période. Si leurs besoins en temps de crise peuvent varier, votre présence à leur côté doit pouvoir les rassurer. À travers votre accompagnement, ils doivent trouver quelques solutions à leurs problèmes. Comme cela a été démontré par les experts, la confiance et l’inspiration sont deux facteurs qui poussent les prospects à prendre une décision d’achat. Choisissez un public engagé auquel vous enverrez des messages ou des offres inspirées, ils s’y reconnaîtront, assurément.

Avec la pandémie du Covid-19, la pression au niveau des entreprises s’est accrue, obligées qu’elles sont de couvrir leurs charges d’exploitation. Certains dirigeants n’hésitent pas à réduire les budgets de fonctionnement de leur entreprise. Or, l’erreur consiste à supprimer les dépenses prévues pour le volet marketing. En effet, loin d’être un moyen de profiter du malheur des autres, la communication est un levier très important en période de crise.