Livre pop-up – Le manoir hanté

Le manoir hanté est un livre pop-up sublime et fantastique de Sam Taplin et Fabiano Fiorin, paru aux éditions Usborne, en septembre 2021. Un ouvrage superbe qui va rapidement plonger les jeunes lecteurs dans un univers effrayant, captivant et surprenant.

C’est par une terrible nuit d’orage, que le lecteur se retrouve non loin d’une forêt, où il ne vaut mieux pas s’aventurer. Aussi, on lui propose de s’abriter dans le vieux manoir étrange. Devant la demeure, il y a un cimetière, un crâne, un rat, des plantes carnivores, un chat curieux. Une tirette permet de faire apparaître, aux fenêtres, les différents locataires. Ainsi, fantômes, vampire, momie, monstres et animaux troublants apparaissent dans la lumière. Derrière la porte, un fantôme sort d’un long couloir… Une autre tirette permet de faire surgir, de derrière les tombes, un squelette, un fantôme et un personnage sans tête, plutôt effrayants et terribles.

Le livre présente peu de pages, mais elles sont sensationnelles. Les pop-up et autres animations à chaque double page sont captivants et immersifs, elles entrainent facilement les jeunes lecteurs, à la découverte d’un manoir hanté. En effet, plusieurs pièces sont à découvrir, avec leur lot de surprises, dès l’ouverte, avec les pop-up réussis, mais aussi toutes les tirettes et volets à ouvrir, pour aller de surprise en surprise. Une narration simple et néanmoins efficace, invite les enfants à enter et à découvrir tout ce qui se cache dans l’étrange demeure, aux créatures diverses et effrayantes. Le dessin est travaillé, avec plein de détails, présentant un univers fabuleux, captivant, où les personnages sont expressifs et captivants. Pour les animations et pop-up, le livre est très bien travaillé, avec des articulations minutieuses, des tirettes ingénieuses dissimulées et des scènes captivantes, qui sortent littéralement du cadre.

Le manoir hanté est un livre pop-up animé captivant et fabuleux, des éditions Usborne, qui propose un univers magnifique et angoissant, pour les enfants, qui doivent pénétrer dans ce manoir effrayant, pour fuir l’orage qui éclate dans la nuit.