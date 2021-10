Man Terrae Essence : La nouvelle fragrance de BVLGARI

La nouvelle fragrance Man Terrae Essence de BVLGARI s’inspire de la Nature dans une version authentique et contemporaine. Heureuse de la découvrir, j’avais envie de vous la présenter plus en détail pour que vous puissiez vous faire en faire un avis avant de vous l’offrir.

La Collection BVLGARI Man s’agrandit avec Man Terrae Essence

Les amoureux des essences de BVLGARI vont se laisser surprendre par cette nouvelle eau de parfum. Véritable célébration de la terre dans toute sa richesse et son authenticité, elle rejoint donc le feu, le bois et l’air. Soit une belle mise à l’honneur des merveilles de Nature pour le plus grand plaisir des hommes en recherche de fragrances puissantes et aromatiques.

Un flacon chaud et raffiné

Le flacon de Man Terrae Essence est somptueux. Il est élégant, riche en détails également. J’ai aimé l’inspiration italienne de ce bouchon marbré qui rappelle les plus grands monuments italiens. La bouteille est lourde, imposante en main, masculine. Le jus est de couleur ocre, dans la thématique du parfum. Les écritures ainsi que le liseré qui relie le flacon à son pulvérisateur sont de couleur rose gold.

Les notes olfactives de Man Terrae Essence de BVLGARI

Man Terrae Essence fait partie de ces parfums chauds et boisés qu’il est facile de porter en toute saison. Il se compose de :

Citron en notes de tête

Vétiver en notes de cœur

Notes terreuses en notes de fond

Si le vétiver est relativement présent, le citron apporte un peu de fraîcheur au tout. Quant aux notes terreuses, à savoir l’accord de Terrae, le béton d’Orris et l’essence de Styrax, ils en font un parfum puissant à la tenue conséquente.

Mon avis sur la fragrance

J’ai une soif de découverte assez intense lorsqu’il s’agit de parfums. Que ce soit pour homme et femme d’ailleurs. Et cela faisait plusieurs mois que je n’avais pas été surprise par une fragrance masculine. Man Terrae Essence a rectifié le tir, puisqu’il se démarque par ses notes olfactives originales et puissantes. Il est certes boisé, néanmoins il reste subtil. Je lui trouve même un petit côté acidulé très flatteur. D’ailleurs, après quelques heures sur la peau, il gagne en force, contrairement à d’autres fragrances qui ont tendance à s’évaporer. Le flacon quant à lui est superbe, quelle élégance !

Je ne peux que saluer le choix des matières, les détails sont en adéquation avec le thème central, la Terre en Toscane. Contrairement à d’autres parfums que je jugerai de plus classiques, je pense qu’il conviendra aux hommes à partir de 30 ans. Il a du caractère, que ce soit par sa force ou son audace olfactive. D’ailleurs, je l’assimile plus à un parfum que l’on porte en soirée, allez savoir pourquoi. Sûrement cette chaleur qui le caractérise.

Man Terrae Essence est à découvrir sur le e-shop de Sephora.