Dungeons & Dragons Collector, aux éditions Larousse

C’est aux éditions Larousse que sont parus les deux premiers tomes de Dungeons & Dragons Collector, en septembre 2021. Deux albums magnifiques, dans lesquels on retrouve avec plaisir tout l’univers du jeu Donjons et Dragons, entre infos, histoire, personnages, conseils, panoramas…

Les deux livres débutent avec un sommaire très complet, ainsi qu’une introduction qui revient sur la création du jeu, en 1974, et qui aujourd’hui à réussit à rassembler plus de 40 millions de fans à travers le monde. Le jeu de rôles est l’un, voir le meilleur au monde, et il est à l’origine d’un genre nouveau, qui combine l’univers des épées et de la sorcellerie, avec une mécanique de jeu sophistiquée et perfectionnée à chaque nouvelle édition. Les joueurs sont libres de créer des mondes, des scénarios et des personnages, pour une campagne de quelques heures ou plusieurs années. Un univers riche, fort et captivant, qui est décrit dans ces deux premiers tomes.

Les deux ouvrages sont beaux, invitant à découvrir ou redécouvrir un univers fabuleux et captivant, avec des conseils et astuces, pour les novices, comme pour les plus grands fans, afin de jouer à Donjons et Dragons, et progresser. On retrouve aussi les portraits des principaux personnages à incarner, entre elfes, sorciers, bardes, ensorceleurs, druides, barbares, magiciens, gnomes… Les hauts lieux sont également décrits, comme les royaumes oubliés, Ravenloft, Eberron… Des informations insolites, amusantes et passionnantes, sur l’histoire du jeu, sont également dévoilées. Des bestiaires, peuples, aventures, galeries, contes, posters, guides, et bien d’autres choses encore, viennent enrichir les deux ouvrages. Enfin, des jeux variés, tests, énigmes, pour tester sa connaissance de l’univers Donjons et Dragons, ainsi que son esprit de logique sont à retrouver. Les solutions sont révélées à la fin de l’ouvrage. Des illustrations magnifiques accompagnent les informations diverses et entrainent facilement les lecteurs dans cet univers passionnant.

Dungeons & Dragons, un des tout premiers jeux de rôle sur table, est à retrouver à travers deux livres Collector, parus aux éditions Larousse, qui présente cet univers fantastique et médiéval passionnant et captivant, entre infos, instructions, créations, conseils…