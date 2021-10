Comment CAF prépare le personnel pour la CAN 2021

Puisque la CAN 2021 qui se passe du 9 janvier jusqu’au 6 février 2022 se révèle très importante pour le monde sportif contemporain, il est bien compris que les préparations sont en plein développement. Pendant que la CAF est en train de définir des exigences principales qu’il faudra suivre, les fans de football peuvent déjà s’inscrire sur 1xBet meilleur site paris sportifs et faire des prédictions sur les matchs disponibles.

Ce qu'on sait, c'est que la CAF vient de nommer deux de ses représentants au Cameroun pour qu'ils organisent l'enseignement du personnel. Avant tout, il s'agit du personnel des stades et le moment le plus essentiel est lié à la gestion idéale de toutes les structures. Ce sont Samson Adamu (le directeur des compétitions) et Sarah Rehan (responsable du bureau CAF à Yaoundé) qui s'en occupent. Par exemple, la sélection camerounaise va jouer dans le groupe A avec le Burkina Faso, l'Ethiopie et Cap-Vert.

Les objectifs qui sont définis pour la CAN 2021

Selon les informations officielles publiées par la CAF, le succès de l'étape préparatoire pour la CAN 2021 est basé sur la planification correcte des objectifs à atteindre.

En parlant des objectifs de base de l’entraînement du personnel des stades il faut noter les suivants:

Garder les stades de compétitions en état idéal;contrôler que les aires d’entraînement soient en éveil lors des périodes pré-compétitions;

vérifier toutes les fonctions de l’infrastructure y compris la sonorisation, l’éclairage, la climatisation, l’écran géant et la production tv.

En plus, la préparation prévoit la gestion correcte des parkings, de l'installation et de la sortie des supporteurs, de l'accueil etc. Donc, les fans de football en Afrique pourront obtenir de la satisfaction grâce à la gestion de toutes les particularités par les responsables de la CAF.