L’atelier de Roxane – Mes desserts faits maison

Mes desserts faits maison est un nouvel ouvrage culinaire de L’atelier de Roxane, paru aux éditions Solar, en octobre 2021. Un livre qui propose de se faire plaisir en faisant des desserts maison, donc plus sains et plus gourmands que les gâteaux industriels.

Après une introduction qui explique pourquoi l’auteure a voulu faire ce livre, un sommaire très complet est à découvrir. Ayant décidé de limiter ses achats de biscuits industriels, pour ses enfants et sa famille, Roxane a donc remplacé petit à petit ces gâteaux contre des goûters faits maison, revisitant certaines recettes, pour y réduire le taux de sucre, entre autres. Avant de retrouver les différentes recettes, un peu d’organisation s’impose, pour remplir son placard ou son frigo, pour les goûters à venir. Ainsi un planning de la semaine et une liste de courses sont à découper et compléter, pour chacune des familles.

Pour un réveil gourmand, les goûters de la semaine, des industriels faits maisons des recettes express, des gâteaux à partager, des desserts et des bonus sont donc à retrouver à travers des recettes gourmandes et saines. Des conseils, astuces pour s’organiser, préparer à l’avance, ou encore pour conserver, sont à retrouver. Enfin, les recettes se dévoilent, à chaque double page. D’un côté il y a une belle photographie alléchante et de l’autre, une recette bien détaillée et présentée. En effet, pour chaque recette, on retrouve le nombre de parts, la liste des ingrédients, les ustensiles et toutes les étapes à suivre, pour réaliser les biscuits, gâteaux, desserts et autres gourmandises sucrées. Une présentation, au début de la recette et des astuces, ou encore conseils de conservation sont aussi notifiés, pour avoir tout en main, afin d’offrir aux enfants des goûters gourmands. Il devient facile de réaliser des goûters sains et bons, pour les enfants et toute la famille, avec Roxane qui explique tout et détaille tout, pour réussir au mieux les recettes.

Mes desserts faits maison est un nouvel ouvrage de la collection L’atelier de Roxane, des éditions Solar, qui propose de nouvelles recettes inédites, certaines surprenantes et surtout toutes gourmandes, pour des desserts et goûters moins sucrés.