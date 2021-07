Logement étudiant : par où commencer ses recherches

Rechercher un logement étudiant ne s’improvise pas, c’est un processus qui doit être réfléchi et pour lequel il ne faut pas hésiter à se faire épauler de professionnels fiables. En effet, le secteur est en crise : Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation prévoit la construction de 60 000 nouveaux logements Crous d’ici un an. Or, les syndicats étudiants considèrent qu’il en manque près de 100 000. Quels sont les conseils à suivre pour savoir comment initier ses recherches d’un logement étudiant ?

Recherche d’un logement étudiant : à quoi faut-il penser ?

Avant de commencer la recherche d’un futur logement, il est essentiel de déterminer quels sont les critères de sélection de l’habitation. Personnels et techniques, il est possible de lister certains éléments :

Délimitez un périmètre autour de l’établissement où vous suivrez votre cursus. Cette délimitation permet de filtrer les annonces qui ne concernent que des logements à proximité du lieu de formation. La surface de recherche peut être élargie, mais dans ce cas, il est conseillé de suivre les lignes principales des transports publics. Par exemple, si une université est desservie par une ligne de métro (ou d’autobus), il est possible d’opter pour une habitation située sur un des arrêts de la ligne. Parfois, si les services de transports publics sont efficaces, habiter à quelques stations de distance de son université permet d’avoir un temps de trajet correct.

La bonne localisation de l’appartement est cruciale afin de pouvoir suivre un cursus universitaire sereinement. À ce titre, un appartement situé en plein centre-ville, dans une rue passante ou proche d’un axe routier est peut-être à éviter si le calme est un critère central de sélection.

Déterminez au préalable ce qui est essentiel pour vous quant à l’habitation : une chambre spacieuse ou une cuisine équipée ? Un balcon ou un accès rapide aux commodités ? De ces éléments, vous pourrez déterminer un budget. Le montant d’un loyer classique correspond à 70 % du budget mensuel d’un étudiant (chiffres Investir LMNP), le coût d’une rentrée universitaire a d’ailleurs augmenté de 2,83 % entre 2018 et 2019. Pensez d’ailleurs à vérifier si vous êtes éligible à une aide au logement, qui varie selon votre situation personnelle ainsi que la ville de résidence. En effet, des métropoles, comme Bordeaux, ont vu leurs loyers augmenter de près de 11 % en une année (chiffres Investir LMNP).

Enfin, avant de se lancer dans des recherches d’appartement, il faut impérativement savoir quel type de logement vous recherchez : chambre en résidence sécurisée ou appartement classique en colocation par exemple. En étant clair et précis sur ces spécificités, vous pourrez ensuite utiliser le canal de recherche adéquat.

Quel est le meilleur canal de recherche d’un logement étudiant ?

Les étudiants ont recours en majorité à Internet pour effectuer leurs recherches. Deux solutions en ligne s’offrent à eux : les sites de petites annonces et les plateformes spécialisées dans la location de logement étudiant.

Il est vivement conseillé d’adopter un comportement alerte et attentif dans l’utilisation des sites d’annonces. En effet, les étudiants sont amenés à rechercher un logement en n’ayant que quelques mois de délais. Les résultats d’admission ont lieu début juin et les rentrées scolaires commencent en septembre. Face à l’urgence de leur situation, ils sont malheureusement enclins à accepter des pratiques peu recommandables qui pullulent sur le net. Il s’agit notamment des demandes de dépôt d’une somme d’argent afin d’organiser une visite ou pour être autorisé à accéder aux informations concernant l’habitation.

Les pratiques frauduleuses sont aussi courantes sur les réseaux sociaux, qui sont aujourd’hui un moyen répandu pour mettre en contact locataires et loueurs. S’ils permettent une approche ludique entre loueurs et locataires, ils n’offrent pas de sécurité quant aux intentions et aux démarches des deux parties.

C’est pourquoi il est important de confier sa recherche à des professionnels du marché locatif étudiant. Ces experts peuvent officier en ligne de manière sécurisée, rapide et efficace.

Recherche de logement étudiant : privilégiez les plateformes spécialisées

Les professionnels du logement étudiant offrent leurs services en ligne. Dans le cadre de leur rôle d’intermédiaire, ces experts vérifient plusieurs points :

– Les identités, les profils et les dossiers des locataires comme des loueurs.

– L’état, la salubrité et la sécurité des logements.

– La sélection d’une offre locative de qualité, respectueuse des dynamiques du marché et de bonnes pratiques.

Spécialisées dans la location de logements étudiants, les équipes de ces plateformes sont capables de proposer des habitations dans les meilleures résidences et à proximité des campus principaux des métropoles de France. Véritables experts de l’immobilier locatif étudiant, ils savent conseiller les locataires sur les aides au logement ou les moyens de financer leur loyer. Les plateformes spécialisées, à l’instar de Location Étudiant sont de véritables appuis dans la recherche d’un logement étudiant sain à un coût correct. Avec l’aide des experts du marché immobilier locatif qu’elles emploient, il devient possible de trouver des habitations chez les particuliers dans des villes comme Lille ou Marseille, de louer un studio en résidence étudiante privée à Paris ou encore d’accéder à des logements étudiants à Bordeaux.

Rechercher un logement étudiant est une étape cruciale de l’organisation d’une année scolaire. Un habitat de qualité, pratique et sain permet d’étudier dans de bonnes conditions.